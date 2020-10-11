ABD Başkanı Trump'ın Karantina Süreci Sona Erdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray bahçesinde toplananlara hitap etmesinin ardından doktoru Trump’ın hastalığı yayma riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Cumartesi sabahı yapılan test sonucuna göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın karantinada kalmasını gerektiren durum ortadan kalktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamada “Başkan’ın artık hastalığı yayma riskinin ortadan kalktığını bildirmekten memnuniyet duyarım.Kendisi rutin programına dönerken kendisinin sağlık durumunu gözlemlemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray balkonunundan Gül Bahçesi’nde toplanalara hitaben yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığınn açıklanmasından sonra gerçekleştirdiği ilk etkinlik oldu. Trump burada yaptığı konuşmada da Corona virüsü aşısının çok kısa bir süre sonra hazır olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın doktorları, başkanın Corona virüsü testinin 1 Ekim tarihinde pozitif sonuçlandığını açıklamışlardı. Son olarak Periembe günü yapılan açıklamada da ABD Başkanı Trump’ın rahatsızlığında bir ilerleme olmadığı durumunun stabil olduğu ifade edilmişti.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, Corona virüsü testi pozitif çıkan kişilerin sürekli olarak maske kullanması gerektiğini belirtiyor. Ancak ABD Başkanı’nın düzenli olarak maske kullanmamasına dikkat çekiliyor.

