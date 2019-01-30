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ABD Başkanı Trump’ın kızı da Dünya Bankası başkan adayları arasında

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in görevinden 1 Şubat’ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley’in adı da geçiyor.Görev süresinin dolmasına 3,5 yıl kalan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in görevinden 1 Şubat’ta ayrılacağını açıklamasının ardından yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley’in adı da geçiyor.
Görev süresinin dolmasına 3,5 yıl kalan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Kim’in yerine geçebilecek muhtemel adaylar arasında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley’in adı geçiyor.
2. Dünya Savaşı’nda harap olan ülkelerin yeniden inşası için borç vermek üzere 1944’de kurulan ve adı daha önce Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olan Dünya Bankası’nın 180 ülke ile işbirliği bulunuyor. Dünya Bankası başkanı olarak seçilecek kişilerde ispat edilmiş liderlik sicil kaydı, uluslararası sevideki büyük kuruluşları yönetme tecrübesi, kamu sektörüne aşinalık, Dünya Bankası Grubu’nun kalkınma misyonunu net bir vizyonla ifade edebilme, çok taraflı işbirliğine yatkın ve görev sorumluluklarının yerine getirilmesinde etkili ve diplomatik iletişim becerileri, tarafsızlık nitelikleri aranıyor.
Dünya Bankası’nın 2030 yılına kadarki hedefi ise dünya nüfusunun yüzde 3’üne denk gelen günlük 2 doların altında gelirle yaşayan insanların hayat şartlarını yükseltmek. Dünya Bankası’nın verilerine göre aşırı fakirlik oranı 2013 yılında dünya nüfusunun yüzde 11‘ini oluşturan 800 milyon iken, 2015 yılında bu rakam 736 milyonla yüzde 10’a geriledi.

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