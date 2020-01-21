ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılacak.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell'ın, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koymasının ardından duruşma için son aşamaya gelinmiş oldu.

TSİ 20:00'de başlayacak ilk duruşmada, sürecin işleyişine ilişkin McConnell tarafından sunulan tasarının oylanması ve söz konusu kuralların kabul edilmesi bekleniyor. İlk duruşmayı Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yönetecek.

Söz konusu tasarıya göre, savunma ve davacı taraflara, iki güne yayılmış şekilde 24'er saat verilirken, taraflar, çarşamba gününden itibaren günlük 12'şer saat mesai ile iki gün içinde argümanlarını sunacak.

Tarafların tezlerini ortaya koymalarının ardından "jüri" görevi gören senatörler, davacı ve savunma taraflarına 16'şar saatlik zaman dilimlerinde sorularını yöneltebilecek. Ayrıca, sürece ilişkin sunulması beklenen tüm tanık ve belgelere ilişkin oylama bu soru-cevap bölümünün ardından yapılacak.