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ABD Başkanı Trump'ın Somali'den Asker Çekme Kararı Sorgulanıyor

06.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Trump'ın Somali'den Asker Çekme Kararı Sorgulanıyor

Askeri uzmanlar ve ordu komutanlarının henüz terör tehdidinin geçmediğini söylemelerine karşın ABD, Somali’deki askerlerini geri çekiyor. Bölgede zaman zaman El Şaab teröristleriyle çatışmalar devam ediyor

Askeri uzmanlar ve ordu komutanlarının henüz terör tehdidinin geçmediğini söylemelerine karşın ABD, Somali’deki askerlerini geri çekiyor. El Şaab teröristleriyle çatışmalar bölgede devam ediyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan ABD’nin Afrika Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Chris Karns “Tehdit devam ediyor” dedi. Ancak oluşturulan baskı nedeniyle örgütün kontrol altında tutulduğunu söyledi.

ABD’li savunma uzmanları da son aylarda, El Şaab’ın eylemleri konusunda kaygılarını dile getiriyorlar. Uzmanlar ve Savunma Bakanlığı müfettişi de El Şaab’a geri adım attırılmasına rağmen halen daha etkisiz hale getirilmediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Africom Sözcüsü Karns, sınırlı sayıda bir ABD askerinin Somali’de kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın, Somali’den asker çekilmesine ilişkin emri, aralarında Irak ve Afganistan’ın da bulunduğu ülkelerden genel olarak ABD askerlerinin çekilmesi girişimlerinin bir parçası.

Hali hazırda Somali’de görevli 700 civarındaki Amerika askeri, yerel güçlere El Şaab örgütüne karşı operasyonlarda destek veriyorlar. Somali görevi her ne kadar çok fazla sayıda asker içermese ve bilinmese de Pentagon’un, küresel anlamda El Kaide’ye karşı devam eden önde gelen girişimlerinden biri durumunda bulunuyor.

Daha önce bazı gruplar çekildi

Amerika Ordusu bir süre önce Somali’nin Bossaso ve Galkayo şehirlerindeki askerlerinden bir kısmını geri çekmişti. Geçen ay itibariyle ABD’nin başkent Mogadişu’da, liman kenti Kismayo ve hava üssü bulunan Baledogle’da askerleri bulunuyor.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Cuma günü itibariyle henüz imzalanmamış karara göre, sayısı belirlenmemiş düzeyde Amerika askerinin Somali’den komşu ülkelere geçecekleri, askerlerin bir kısmının da Doğu Afrika dışındaki bölgelerde görevlendirilecekleri ifade edildi.

Trump’ın, Somali’den de askerlerin çekilmesi emri, Joe Biden’ın başkanlık görevine gelmesine birkaç hafta kala geldi.

Somali yaklaşık 20 yıldır iç savaşla çalkalanan bir ülke konumunda. Somali’de Afrika Birliği barış gücü tarafından desteklenen güçler ve ABD askerleri bulunuyor. Uluslararası güçler geride kalan 10 yıllık süre içerisinde başkent Mogadişu ve ülkenin geniş bir kısmında kontrolü ele aldılar.

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