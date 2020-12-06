ABD Başkanı Trump'ın Somali'den Asker Çekme Kararı Sorgulanıyor

Askeri uzmanlar ve ordu komutanlarının henüz terör tehdidinin geçmediğini söylemelerine karşın ABD, Somali’deki askerlerini geri çekiyor. El Şaab teröristleriyle çatışmalar bölgede devam ediyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan ABD’nin Afrika Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Chris Karns “Tehdit devam ediyor” dedi. Ancak oluşturulan baskı nedeniyle örgütün kontrol altında tutulduğunu söyledi.

ABD’li savunma uzmanları da son aylarda, El Şaab’ın eylemleri konusunda kaygılarını dile getiriyorlar. Uzmanlar ve Savunma Bakanlığı müfettişi de El Şaab’a geri adım attırılmasına rağmen halen daha etkisiz hale getirilmediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Africom Sözcüsü Karns, sınırlı sayıda bir ABD askerinin Somali’de kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın, Somali’den asker çekilmesine ilişkin emri, aralarında Irak ve Afganistan’ın da bulunduğu ülkelerden genel olarak ABD askerlerinin çekilmesi girişimlerinin bir parçası.

Hali hazırda Somali’de görevli 700 civarındaki Amerika askeri, yerel güçlere El Şaab örgütüne karşı operasyonlarda destek veriyorlar. Somali görevi her ne kadar çok fazla sayıda asker içermese ve bilinmese de Pentagon’un, küresel anlamda El Kaide’ye karşı devam eden önde gelen girişimlerinden biri durumunda bulunuyor.