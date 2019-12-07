ABD Başkanı Trump'tan "İran ile tutuklu takası"na ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına değinerek, "Yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 2016’dan beri İran’da tutuklu bulunan Princeton Üniversitesi öğrencisi Xiyue Wang’ın evine döneceğini belirtti.

Trump, Xiyue Wang’ın salınmasında aracı olan İsviçre’ye teşekkür ederek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük önceliği vatandaşlarının güvenliği ve refahıdır. Esir tutulan Amerikalıları serbest bırakmak hükümetim için hayati bir öneme sahiptir ve yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazı açıklamada, İran’da ve dünya genelinde tutulan her Amerikalıyı sevdiklerine kavuşturana kadar çalışacaklarını belirtti.

Pompeo, Xiyue Wang’ın iadesine yardımcı olduğu için İsviçre hükümetine teşekkür ederek, Tahran'ın da bu konuda yapıcı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.