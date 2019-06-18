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ABD Başkanı Trump’tan kritik karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten ve yeni savunma bakanı adayı olan Patrick Shanahan’ın ailesine zaman ayırmak için ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu.ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten ve kendisinin yeni savunma bakanı adayı olan Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten ve yeni savunma bakanı adayı olan Patrick Shanahan’ın ailesine zaman ayırmak için ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten ve kendisinin yeni savunma bakanı adayı olan Patrick Shanahan’ın Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu. Trump, “Harika işler yapan Savunma Bakanı Vekili Patrich Shanahan ailesine zaman ayırmak için onay sürecinde ilerlememeye karar verdi” dedi.
Trump, ayrıca Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’i Savunma Bakanlığı Vekili olarak atadığını da duyurdu. Trump, “Mark’ı tanıyorum ve muhteşem bir iş çıkartacağından şüphem yok” dedi.
Geçtiğimiz yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in istifası ile boşalan bakanlık görevi Shanahan tarafından vekaleten yürütülüyordu. Shanahan hakkında geçtiğimiz Salı günü eski karısının aile içi şiddet suçlamaları gün yüzüne çıkmıştı. Shanahan suçlamaları reddederek, “Evliliğim hüzün ve kırıklıkla bitti ama karıma asla el kaldırmadım. Güvenlik güçleri ile iş birliği yaptım ve soruşturma karımın bana saldırdığı suçlaması ile tamamlandı. Daha sonra ailemin iyiliği için suçlamaları geri çektim” demişti.
ABD’de kabinede yer alacak bakanlar, ABD Başkanı tarafından aday olarak sunuluyor ve ardından senatodan onay alıyor.

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