HABER
  4. ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un doğum gününü tebrik ettiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong, üç günlük ABD ziyareti dönüşünde havaalanında basına yaptığı açıklamada, Trump'ın, 8 Ocak olduğu bilinen doğum günü dolayısıyla Kim'e tebrik mesajı gönderdiğini ifade etti.

Chung, Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'den (doğum günü) mesajını Kim'e iletmesini istediğini belirtti.

Mesaja ilişkin bilgi paylaşmayan Chung, mesajın, Kuzey Kore'ye "uygun bir şekilde" iletildiğini kaydetti.

Washington ziyareti sırasında Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Chung, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Japon mevkidaşı Shigeru Kitamura ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun ile de bir araya geldiğini bildirdi.

Chung, görüşmelerin "son derece yararlı" olduğunu ifade etti ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması konusunda "çok yakın istişarelerde" bulunduğunu söyledi.

- Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemeleri ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kim, yıl başında yaptığı açıklamada ise ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlamış ve dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu söylemiş ve "Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur'da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz." diye konuşmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Sarar soygunu davasında tutuklu sanık kamera kayıtlarının incelenmesini istediSarar soygunu davasında tutuklu sanık kamera kayıtlarının incelenmesini istedi
Hafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum gününü tebriği Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

Korkutan olay! Bir köy karantinaya alındı

Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik!

HDP önündeki evlat nöbetinde gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.