ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un doğum gününü tebrik ettiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong, üç günlük ABD ziyareti dönüşünde havaalanında basına yaptığı açıklamada, Trump'ın, 8 Ocak olduğu bilinen doğum günü dolayısıyla Kim'e tebrik mesajı gönderdiğini ifade etti.

Chung, Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'den (doğum günü) mesajını Kim'e iletmesini istediğini belirtti.

Mesaja ilişkin bilgi paylaşmayan Chung, mesajın, Kuzey Kore'ye "uygun bir şekilde" iletildiğini kaydetti.

Washington ziyareti sırasında Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Chung, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Japon mevkidaşı Shigeru Kitamura ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun ile de bir araya geldiğini bildirdi.

Chung, görüşmelerin "son derece yararlı" olduğunu ifade etti ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması konusunda "çok yakın istişarelerde" bulunduğunu söyledi.