HABER

ABD Başkanı Trump’tan Kuzey Kore mesajı: "Kim Jong Un’un sözünü tutacağına inanıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, son füze denemelerine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine verdiği sözü tutacağına inandığını söyledi.Dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile gerçekleştireceği golf müsabakası öncesinde twitter üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump’tan Kuzey Kore mesajı: "Kim Jong Un’un sözünü tutacağına inanıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, son füze denemelerine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine verdiği sözü tutacağına inandığını söyledi.
Dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile gerçekleştireceği golf müsabakası öncesinde twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son kısa menzilli füze denemelerine atıfta bulunan Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını ve diğerlerini rahatsız eden küçük silahlar ateşledi, ama beni değil. Başkan Kim’in bana verdiği sözü tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dair hiçbir şüphe olmadığını söylemişti.
ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmeler Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Hanoi’deki ikinci zirvesinde bir anlaşmaya varamamalarının ardından çıkmaza girmişti.
Pazartesi günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili politik gündeme dair görüşme gerçekleştirmesi beklenen Trump ve Abe’nin masasındaki en önemli konunun Kuzey Kore olması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump’tan Kuzey Kore mesajı:

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirlerSoylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler
Binali Yıldırım: Gereken dersi verdikBinali Yıldırım: Gereken dersi verdik

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.