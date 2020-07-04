ABD Başkanı Trump'tan Maskesiz ve Sosyal Mesafesiz Miting

Trump ülkede son günlerde iç savaş döneminde ırkçı uygulamalarıyla bilinen komutanların heykellerinin yıkılmasına karşın kendisinin “Amerikanın Kahramanları Ulusal Bahçesi” adıyla bir park yapılması talimatı verdiğini ve burada Amerika’nın yaşamış en büyük kahramanlarının heykellerinin olacağını söyledi.

Trump ayrıca siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis şehrinde polisin gözaltı sürecinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara da değindi. Donald Trump, bu gösterilerin Amerika’da hükümetin temellerini tehdit eder duruma geldiğini öne sürdü.

Trump yaptığı konuşmada çocukların okullarda kendi ülkelerinden nefret etmeleri yönünde eğitim aldıklarını söyledi ve solun Amerika’nın yaşam tarzına yönelik radikal saldırılara son vermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarının başlangıcını Cuma gecesi Güney Dakota eyaletindeki heykelleriyle ünlü Rushmore Dağı’nda yaptı. Başkan Trump, burada düzenlediği ve Corona virüsü salgınına rağmen maske takmanın zorunlu olmadığı mitingte seçmenlerine seslendi.

Başkan Donald Trump’ın miting süresince maske takmadığı gözlendi. Başkan gibi kalabalığın büyük bir kısmının da maske takmamaları dikkat çekti. Ayrıca miting sırasında sosyal mesafe kuralına da dikkat edilmedi.

Uzmanlar bu sebeple mitingin, Corona virüsün çok sayıda insane bulaşmasına neden olmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

Trump konuşmasında Rushmore Dağı’nda heykelleri bulunan eskiğ Amerika Başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosvelt’e de tek tek değindi.

Trump, bu başkanların vatanseverliklerine vurgu yaptı, konuşması sırasında Amerika’daki yerlilerin heykellerin bulunduğu bölgeyle ilgili hak taleplerine değinmedi.

Trump ülkede devam eden sosyal olaylar gösterilerin hem sosyal yapı hem de adalet sistemine zarar verebileceğini söyledi.

Başkan Trump ayrıca daha önce de seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar örme projesinden bahsetti. Kalabalık tarafından bu konudaki sözleri alkışlarla karşılandı.

Trump’ın konuşmasının ardından heykellerin de bulunduğu Rushmore Dağı’nda havai fişek gösterisi düzenlendi. Bölgenin ormanlık olması ve yangın tehlikesi oluşturacağı gerekçesiyle 10 yıldır burada havai fişek gösterilerine izin verilmiyordu.

Çevre örgütleri ve bazı Demokrat siyasetçiler de bu alanda havai fişek gösterisi düzenlenmesine doğal alana zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktılar.

