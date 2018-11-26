TIJUANA (AA) - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki geldi.

Orta Amerikalı göçmenlerden bir grubun dün sınıra yürüyerek ABD makamlarının iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etmesi ve bazı göstericilerin polis bariyerini aşıp sınırı geçmeye çalışması üzerine çıkan olayların ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerekmesi halinde sınırı kalıcı olarak kapatacakları sinyalini verdi.

Trump, "Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Bunların çoğu buz gibi suçlu. İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." ifadesine yer verdi.

Meksika sınırına, yasa dışı yollardan sınır geçişlerini önlemek için inşa edilmesi planlanan duvara da değinen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et." sözlerini paylaştı.