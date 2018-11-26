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ABD Başkanı Trump'tan "Meksika sınırı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'tan "Meksika sınırı" tepkisi

TIJUANA (AA) - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu çıkan olaylara ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki geldi.

Orta Amerikalı göçmenlerden bir grubun dün sınıra yürüyerek ABD makamlarının iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etmesi ve bazı göstericilerin polis bariyerini aşıp sınırı geçmeye çalışması üzerine çıkan olayların ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerekmesi halinde sınırı kalıcı olarak kapatacakları sinyalini verdi.

Trump, "Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Bunların çoğu buz gibi suçlu. İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." ifadesine yer verdi.

Meksika sınırına, yasa dışı yollardan sınır geçişlerini önlemek için inşa edilmesi planlanan duvara da değinen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et." sözlerini paylaştı.

- Meksika'dan sınırdaki güvenliği artırma sözü

Diğer yandan Meksika, dünkü olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü verdi ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, polis bariyerini aşarak ABD sınırını "zorbalıkla" geçmeye çalışanların derhal sınır dışı edileceğini belirtti.

- ABD-Meksika sınırında gerginlik

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nın San Diego kenti arasandaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapatmıştı.

Associated Press haber ajansı da ABD'li yetkililerinin duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini duyurmuştu.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

Meksika hükümetine çağrı yaparak bu göçlerin önüne geçmesini isteyen Trump, geçen ay, eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göçler konusu, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçim kampanyasında da en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Trump, iki ülke arasına duvar inşa etmeyi taahhüt etmiş, duvarın parasını da Meksika hükümetinden alacağını belirtmişti.

Trump, son olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Duvarın inşası çoktan başladı." demişti.

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göçmen konvoyu Meksika-ABD sınırı

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