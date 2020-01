ABD Başkanı Trump’tan sözde Orta Doğu Barış Planı açıklaması

Abbas’a da seslendi Trump, İsrail’e yönelik nefretin Hamas’ın faaliyetlerinin ve "İslami cihat"ın sonlandırılması gerektiğini öne sürdü. Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a seslenerek, "Abbas, barış yolunu seçersen hem ABD hem diğer ülkeler yardım için yanında olacak" şeklinde konuştu. Mescid-i Aksa’nın statüsünün değişmeyeceğini ve İsrail’in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini dile getiren Trump, "Gerçekte aslında Kudüs bağımsızdır, özgürdür ve kurtarılmıştır. Kudüs güvenli, açık ve demokratik kenttir. İslam dünyasının 1948’de yapılan hatayı düzeltmesinin zamanı gelmiştir. İsrail devletini tanımak yerine saldırmak şeklinde gerçekleştirdikleri hatayı düzeltmelerinin vakti gelmiştir" dedi. "O tarihten beri gereksiz o kadar çok kan aktı ki, o kadar çok fırsat kaçırıldı ki anlamsız amaçlar uğruna akıtılan kanın haddi hesabı yoktu" diyen Trump, "Filistinliler burada bölgedeki maceracılığın birinci piyonu oldular. Artık yeni bir sayfa açmamız, bunu bir an önce bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Birçok ülke de bu konuda bizimle çalışmaya hazır vaziyette" Trump sözde Orta Doğu barış planı konusunda ülke liderlerinden destek gördüğünü belirterek, "Cesur liderlerin yeni bir rota çizmesi ve doğruya doğru geleceği değiştirmesi için asla geç değil. ABD, vizyonumuz için tüm taraflarla çalışmaya hazırdır. Birçok ülke de bu konuda bizimle çalışmaya hazır vaziyette beklemektedir. Birçoğuyla da konuştum. Burada aldığımız desteğin ne kadar büyük olduğuna inanamıyorum. Liderler beni aradı, Boris aradı, o kadar çok kişi aradı ki her biri de ’ne yapabiliriz’ diye. Hepsi bunun gerçekleşmesini istiyor" şeklinde konuştu.

"İsrail’le olan ittifakımız da her zamankinden daha güçlüdür"

ABD’nin bölgedeki ortaklıklarının her zamankinden daha büyük olduğunu ifade eden Trump ,"İsrail’le olan ittifakımız da her zamankinden daha güçlüdür. Birlikte yeni bir gün doğabilir. Bizim sayemizde Orta Doğu’da yeni bir gün doğabilir ve çok özel insanlar bu yolculukta en baştan beri bizim yanımızda bulundular" diye konuştu.

Trump, sözde Orta Doğu barış planını işaret ederek, "Dünyanın en zorlu anlaşması dediler. Biliyorsunuz ticarette şöyle bir şey vardır. ’Bu çok zorlu bir anlaşma. İsrail-Filistin anlaşmasından bile zordur’. Ancak bunu yapmamız gerekiyor. Bunun yapmak için insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.