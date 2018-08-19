ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığını bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak." dedi.

Başkan Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Suriye'ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD'nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.