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ABD Başkanı Trump’tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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