ABD Başkanı Trump'tan Yeni Kişiye Özel Af Kararları

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale edip etmediğine dair soruşturmaya dahil olan isimleri özel af listesine eklemeyi sürdürdü. Trump, eski danışmanı Roger Stone’un yanısıra eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’u da özel af kapsamına aldı.
Trump ayrıca, damadı Jared Kushner’in babası emlak yatırımcısı Charles Kushner için de özel af kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, iki gün art arda gün boyunca özel af kararları aldı. Trump, dün aldığı kararla da 26 kişi için daha af ya da ceza indirimi kararı yayımladı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce adı Rusya soruşturmasına karışan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i de affetmişti. Dün açıklanan listede yine adı aynı soruşturmada geöen George Papadopoulos da yer aldı.
New York şehri Manhattan Savcılığı Trump’ın affettiği eski kampanya yöneticisi Manafort hakkında mortgage dolandırıcılığı konusunda bir soruşturma yürütüyordu. Savcılık af kararının ardından Manafort hakkında temyiz başvurusu yapacağı belirtiliyor.
Savcılık ofisi Sözcüsü Danny Frost konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Sayın Manafort’un, iddianamemizde de belirtildiği gibi, New York halkına karşı işlediği suçlardan sorumlu olmasının ihtiyacının altını çiziyoruz ve temyiz yoluna gideceğimizi ifade ediyoruz” dedi.
Manafort af sayesinde 7,5 yıllık hapis cezasının büyük bir kısmını hapishanede geçirmekten kurtulacak.
70 yaşındaki Manafort, Rusya soruşturmasında Trump’ın en yakınındaki isimler olarak özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından da soruşturmaya dahil edilmişlerdi.
Manafort avukatı aracılığıyla yayımladığı mesajla af kararının Başkan Donald Trump’a teşekkürlerini iletti.
Manafort açıklamasında kendisinin ve ailesinin ne kadar mutlu olduğunu kelimelerle ifade etmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Trump’ın hakkında özel af kararı çıkardığı eski danışmanı Roger Stone da Rusya soruşturması kapsamında Kasım 2019’da yeminli ifadesinde yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.
Trump’ın damadı Jared Kushner’in babası Charles Kushner hakkında da 18 ayrı vergi kaçırma suçu ve yasadışı kampanya bağışları nedeniyle kesinleşmiş 2 yıllık hapis cezası yer alıyordu. Trump’ın dünürü hakkında da özel af kararı alarak kendisini bu cezadan kurtardı.