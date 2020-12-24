ABD Başkanı Trump'tan Yeni Kişiye Özel Af Kararları

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale edip etmediğine dair soruşturmaya dahil olan isimleri özel af listesine eklemeyi sürdürdü. Trump, eski danışmanı Roger Stone’un yanısıra eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’u da özel af kapsamına aldı.

Trump ayrıca, damadı Jared Kushner’in babası emlak yatırımcısı Charles Kushner için de özel af kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün art arda gün boyunca özel af kararları aldı. Trump, dün aldığı kararla da 26 kişi için daha af ya da ceza indirimi kararı yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce adı Rusya soruşturmasına karışan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i de affetmişti. Dün açıklanan listede yine adı aynı soruşturmada geöen George Papadopoulos da yer aldı.

New York şehri Manhattan Savcılığı Trump’ın affettiği eski kampanya yöneticisi Manafort hakkında mortgage dolandırıcılığı konusunda bir soruşturma yürütüyordu. Savcılık af kararının ardından Manafort hakkında temyiz başvurusu yapacağı belirtiliyor.