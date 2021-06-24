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ABD Başkanı Vatandaşlara Silah Satışında Denetimlerin Artmasını İstiyor

24.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı şiddetin azaltılması konusunda söz verdi ve bu konudaki politikasını açıkladı

ABD Başkanı Vatandaşlara Silah Satışında Denetimlerin Artmasını İstiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı şiddetin azaltılması konusunda söz verdi ve bu konudaki politikasını açıkladı.

Hükümet programına ilişkin açıklamalar yaptığı Beyaz Saray’daki basin toplantısında Biden “Ülkemiz ve toplumumuz için kötü şeyler ve tehlikeli şeyler yapanları hedefliyoruz. Sokaklarımızda ölüm ve kargaşa satışı yapılmayacağından emin olacağız” dedi.

Biden bu noktada, satanlar ve silah ticareti yapanlara yönelik denetimlerin çok daha fazla sıkılaştırılacağının mesajını verdi.

ABD Başkanı, ülkede çok sayıda kişinin silah satın alma hakkı olduğuna dikkat çekerken bunun yanlış olduğunu ve kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu noktada ilgili tüm yasal düzenlemelerin yapılması ve hukuki boşlukların kapatılması gerektiğini söyledi. Bu noktada silah satışı yapan kişilere yönelik kontrollerin arttırılması ve ev yapımı silahlara yönelik malzeme satışlarının da takibi gibi konulara da değindi.

ABD Başkanı yarı otomatik silahların satışının yasaklanmasına yönelik yasayla ilgili olarak Kongre’ye yönelik çağrısını da yineledi.

Biden ayrıca ülke içerisinde şiddet olaylarının arttığı noktalardaki polis departmanlarına olan desteği arttırmak adına 350 milyar dolarlık bir kaynak aktarımı yapacaklarını da söyledi.

ABD Başkanı ayrıca silahlı saldırı olaylarının özellikle yaz aylarında artış gösterdiğini belirterek bu noktada güvenlik güçlerinin daha dikkatli olması çağrısı yaptı.

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