HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "ABD Başkanı'nın tehdidini kınıyorum. Yarın Rusya Başkanı'nın da başka tehditleri olabilir. Büyük devletlerin burada at koşturmasından büyük rahatsızlık duyuyorum." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilli maaşına yüzde 26 zam yapıldığını ifade etti.

Paylan, "Asgari ücretliler 2 bin 20 TL maaş alırken milletvekilleri 22 bin 152 TL maaş alıyor. Milletvekilleri 11 asgari ücretlinin aldığı maaşı alıyor. Yani 11 asgari ücretli bir milletvekilinin maaşını ödüyor. Bundan dolayı utanç duyuyorum. Milletvekili maaşının asgari ücretlinin üç katını geçmemesi gerekir. Vekillerin 11 asgari ücretlinin maaşını almasını istemiyorum." diye konuştu.

Maaşını öğrencilere burs olarak verdiğini, aynı tavrı diğer milletvekili arkadaşlarından da beklediğini söyleyen Paylan, "Milletvekillerinin çoğu, emekli maaşlarıyla birlikte 18 asgari ücretlinin maaşını alıyor. Asgari ücretiyi 2 bin lirada tutup milletvekillerine 22 bin lira maaş vermek doğru değil." şeklinde konuştu.