ABD Başkanları Emekliliklerinde de Milyonlarca Dolar Alıyor

Başkanların Kongre tarafından belirlenen yıllık maaşı günümüzde 400 bin dolar. Başkanlar, 1789’da George Washington ilk kez başkan olduğundan bu yana beş kez zam aldı.

Başkanların yıllık 25 bin dolarla başlayan maaşı 1873’te 50 bin dolara, 1909’da 75 bin dolara çıktı.

Başkan Harry Truman 1949’da 100 bin dolar almaya başladı. Richard Nixon ise 1969’da 200 bin dolar alan ilk başkan oldu. 2001’de Başkan George W. Bush ise 400 bin dolar almaya başladı.

Başkan olmanın güzel yanlarından biri bedavaya Beyaz Saray’da yaşamak. Ayrıca kahyalar, hizmetçiler, eğitimli bir aşçı, kişisel eğitmenle birlikte gelen bir spor salonu, sinema salonu, bowling alanı, Camp David’de kır evi hayatı, Gizli Servis tarafından sağlanan güvenlik hizmeti, özel başkanlık uçağı Air Force One, helikopter ve kurşun geçirmeyen bir limuzin de cabası…

Başkanların kazancı bunlarla da sınırlı değil. Başkanlık dönemiyle birlikte sona ermeyen ekstralar da söz konusu.

Eski Başkanlar yılda 213 bin 600 dolar ile bakanlarla aynı maaşı alıyor. Emekli maaşı ve diğer ödenekler 1958’de Başkan Truman görevinin sona ermesinin ardından maddi olarak zor duruma düşünce verildi.