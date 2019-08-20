ABD Başkanları Emekliliklerinde de Milyonlarca Dolar Alıyor

Başkanların Kongre tarafından belirlenen yıllık maaşı günümüzde 400 bin dolar. Başkanlar, 1789’da George Washington ilk kez başkan olduğundan bu yana beş kez zam aldı.
Başkanların yıllık 25 bin dolarla başlayan maaşı 1873’te 50 bin dolara, 1909’da 75 bin dolara çıktı.
Başkan Harry Truman 1949’da 100 bin dolar almaya başladı. Richard Nixon ise 1969’da 200 bin dolar alan ilk başkan oldu. 2001’de Başkan George W. Bush ise 400 bin dolar almaya başladı.
Başkan olmanın güzel yanlarından biri bedavaya Beyaz Saray’da yaşamak. Ayrıca kahyalar, hizmetçiler, eğitimli bir aşçı, kişisel eğitmenle birlikte gelen bir spor salonu, sinema salonu, bowling alanı, Camp David’de kır evi hayatı, Gizli Servis tarafından sağlanan güvenlik hizmeti, özel başkanlık uçağı Air Force One, helikopter ve kurşun geçirmeyen bir limuzin de cabası…
Başkanların kazancı bunlarla da sınırlı değil. Başkanlık dönemiyle birlikte sona ermeyen ekstralar da söz konusu.
Eski Başkanlar yılda 213 bin 600 dolar ile bakanlarla aynı maaşı alıyor. Emekli maaşı ve diğer ödenekler 1958’de Başkan Truman görevinin sona ermesinin ardından maddi olarak zor duruma düşünce verildi.
Diğer eski başkanlar gibi Truman zengin değildi ve hediye kabul etmekten görevi kötüye kullanmak olacağı düşüncesiyle kaygı duyardı.
Nihayet Life dergisine anılarını sattığında 600 bin dolar kazandı, bu bugünün parasıyla 5,7 milyon dolar ediyor. Truman böylece emekliliğini rahat geçirdi.
Bugün eski başkanlar sadece emekli maaşı almakla kalmıyor ayrıca ABD’de alınan vergiler, görevlerinin bitimi sonrasında başkanların seyahatlerinin ve diğer işlerinin masraflarını karşılıyor.
Ulusal Vergi Mükellefleri Birliği Derneği NTUF Başkanı Demian Brady “Eski başkanlar için ayrılan ödeneğin haklı nedeni bir başkanın görevinin bitmesinin ardından da sorumluluklarının devam ediyor olması” diyor.
NTUF’un araştırmasına göre 2000 yılından bu yana vergi mükellefleri eski başkanlar için koruma masrafları da dahil neredeyse 68 milyon dolar ödedi.
Bu ödeneklerden en çok yararlanan 2000 yılından bu yana 21 milyon dolar kullanan Bill Clinton oldu. Clinton’un kişisel mal varlığınınsa 70 milyon dolardan fazla olduğu sanılıyor.
Yıllara göre hesaplandığındaysa ödeneği en fazla kullanan isim 1,4 milyon dolarla Barack Obama oldu, onu 1,2 milyon dolarla George W. Bush izledi.
Bu rakamlar günümüzde eski başkanların milyonerlerle yarıştığını gösteriyor.,
Brady, kimsenin eski bir başkanın yoksulluğa düştüğünü görmek istemeyeceğini ancak modern çağda bunun artık mümkün olmadığını söylüyor.
Brady, bu konuda tasarruf için alınabilecek önlemler olduğunu, kira ve mobilya masraflarına sınırlama getirilmesi ya da ödeneklerin belli bir süreyle sınırlanmasının buna örnek olabileceğini söylüyor ancak bunların kanunla belirlenmesi gerekiyor.
2016’da Başkan Obama, eski başkanlar için ayrılan ödeneği yılda 200 bin dolarla sınırlayan bir önlemi veto etmişti. 2019 yılının Mayıs ayında eski başkanların vergi mükelleflerinden aldıkları ödeneklerin kısıtlanması için bir tasarı sunuldu ancak tasarı halen görüşülmeye devam ediyor.
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