'ABD Başkanları Kral Değildir'

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu aslında daha önce, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği ve Başkan Trump’ın soruşturma sürecine müdahale ederek adaleti engellediği iddialarına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmayla bağlantılı olarak Don McGahn’ın ifade vermesini talep etmişti. Adalet Komisyonu, başkent Washington’daki mahkemede görülen davada, geçtiğimiz hafta Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların ışığında, McGahn’ın tanık olarak dinlenmesinin daha da önemli hale geldiğini savundu. Davaya bakan federal yargıç Ketanji Brown Jackson Kongre'nin celp gönderdiği Başkan'ın en yakın danışmanlarının bile Kongre sürecine meydan okuyamayacağını belirterek eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'un soruşturma kapsamında ifade vermesi gerektiğine hükmetti. Beyaz Saray Başkan'ın yakın çevresinde görev yapan üst düzey isimlerin ifade verme zorunluluğunun bulunmadığını savunmuştu. "Başkanların sadakat ya da kan bağıyla bağlı oldukları özneler yoktur"

Yargıç Ketanji Brown Jackson, 118 sayfalık kararının gerekçesinde, "Basit bir şekilde anlatacak olursak, 250 yıllık kayıtlı Amerikan tarihinden akılda kalan en temel şey Başkanların kral olmadıklarıdır. Bu başkanların sadakat ya da kan bağı ile bağlı bulundukları ve kaderlerini kontrol ettikleri öznelere sahip olmadıkları anlamına gelir" diye yazdı. Başkan Barack Obama tarafından atanan yargıç Jackson, “Başkan’ın bir danışmanı ne kadar yoğun ya da zaruri, yurtiçi ve ulusal güvenliğe ilişkin hassas projelere ne kadar yakın olursa olsun, Başkan’ın bu yetkilinin kanunun gerektirdiği adımı atmasından alıkoyma yetkisi yoktur” değerlendirmesinde bulundu. Yargıç Jackson, "McGahn'un Kongre'nin istediği bütün bilgileri verip vermeyeceği başka bir konu. Başkan bazı hassas konularda özel yetkisini kullanabilir" diye yazdı. Beyaz Saray: "Karara itiraz edeceğiz" Trump yönetimi karara itiraz edeceğini açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham "İtiraz edeceğiz. Yönetimin savunduğu önemli anayasal ilkenin haklı çıkacağından eminiz" dedi. Adalet Bakanlığı sözcüsü Kerri Kupec de bakanlığın yargıcın verdiği kararı bu esnada askıya almaya çalışacağını belirtti.

Don McGahn'un avukatı William Burck de eski Beyaz Saray avukatının mahkeme kararı olmadıkça gönderilen celbe uyacağını söyledi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler McGahn'un derhal komisyonda ifade vermesi gerektiğini savundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de federal yargıcın kararının ardından yaptığı açıklamada kararın Trump yönetiminin Kongre celpleri karşısında mutlak dokunulmazlığa sahip oldukları yönündeki iddiasının kanunda, demokraside bir temeli olmadığını gösterdiğini belirtti. Don McGahn Mueller soruşturmasının yıldız tanıklarındandı. Özel yetkili savcı Robert Mueller'ın ekibiyle yaptığı mülakatlarda McGahn, Başkan Trump'ın kendisini 17 Haziran 2017'de evden arayarak Adalet Bakanlığı'nı arayıp Mueller'ın çıkar çatışması içinde olduğunu ve bu nednele görevden alınması gerektiğini söylemesi talimatını verdiğini anlatmıştı. Mueller'ın Nisan ayında hazırladığı rapora göre McGahn bu talimatı geri çevirmiş, talimatı yerine getirmektense istifa etmeyi tercih edeceğini söylemişti.