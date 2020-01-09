ABD başkanları ve savaşın bulanık yasallığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik eylem ve söylemleri, uluslararası hukuku çiğnediğine dair suçlamalarla karşılaşmasına yol açtı. Fakat Trump, savaş sahnesinde bununla suçlanan ilk ABD başkanı değil.

Trump'ın İran'daki kültürel yapılara saldırma tehdidi de büyük tepki çekti ve kendi hükümetinden yetkililer böyle bir seçeneğin masada olmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldı.

Trump bundan bir adım önce de İran'da en saygı gösterilen general olan Kasım Süleymani suikasti için düğmeye basmıştı.

Uluslararası hukuka göre bir hükümet kendini savunmak için böylesi bir saldırı düzenleyebilir. ABD hükümeti de kendisini savunduğunu iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise buna katılmıyor. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Callamard, Birleşmiş Milletler'in yasal bir saldırı için koyduğu kurallara uyulmadığının anlaşıldığını söyledi.

Trump ayrıca savaş suçları işlemekle eleştirilen askerlerini savundu, Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher için "sert bir adam" dedi.