ABD Başkanlarının İstihbarat Brifingi Neleri İçeriyor?

ABD’de başkanlara verilen istihbarat brifinglerinin tarihini anlatan Başkan’ın Sırlar Kitabı’nın yazarı David Priess, “İstihbarat brifingini verecek olanlar Biden’a nasıl bir format istediğini soracaktır. Ya da en azından Biden’a nasıl bir formatın uygun geldiğini anlayarak istihbarat brifinginin formatını ona göre şekillendireceklerdir” diyor.

ABD’de başkanlara verilen istihbarat brifinglerinin formatı her başkanın isteğine göre şekilleniyor.

Demokrat lider, Barack Obama döneminde, sekiz yıl boyunca verilen brifing notlarını okudu. Biden, dört yıllık bir aradan sonra, seçimleri kazanmasının ardından başlayan geçiş sürecinde de Başkan Donald Trump’a verilen günlük istihbarat brifinglerini alıyor.

Joe Biden, 2008 seçimlerinden sonra, George W. Bush yönetiminden başkan yardımcılığı görevini devralırken yine bir geçiş sürecinde başkan ve başkan yardımcılarına verilen günlük istihbarat brifingi notlarını okumuştu.

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris istihbarat brifingi almaya başladı. Ulusal İstihbarat Ofisi direktörü tarafından verilen brifingde en önemli ve gizli istihbarat bilgileri paylaşılıyor.

Barack Obama kitabında, “Bazen Somali’deki terör hücreleri ya da Irak’taki olaylar veya Çinliler’in ya da Ruslar’ın yeni silah sistemleri geliştirdiklerine ilişkin bilgileri okurdum. Ne kadar belirsiz, kaynağı ne kadar zayıf olursa olsun; ya da harekete geçilebilir bir istihbarat olmasa bile, neredeyse her zaman olası terör saldırılarından söz edilirdi. Bunun sebebi, 11 Eylül’den sonra istihbarat konusunda tahmine dayanmaktan kaçınmak amacıyla istihbarat camiasının gösterdiği özendi” diyor.

Barack Obama bu ay içinde piyasaya çıkan A Promised Land (Vadedilmiş Ülke) adlı kitabında, eski First Lady Michelle Obama’nın istihbarat ve dünyada yaşanan olaylara ilişkin bilgilerin özetinin yer aldığı brifing için “Ölüm, Yıkım ve Korkunç Şeyler Kitabı” dediğini yazıyor.

Barack Obama’nın aldığı günlük istihbarat brifingi, deri ciltli 10-15 sayfalık bir belgeydi, sabahları kahvaltı masasında onu beklerdi. Obama başkanlığının ileriki dönemlerinde ise çok gizli istihbarat brifingini güvenliği arttırılmış bir iPad’den okumaya başladı.

Trump kısa metin ve grafik tercih ediyordu

Joe Biden ve Kamala Harris, 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine kadar Başkan Trump için hazırlanan günlük brifing notlarını okuyacak.

Bilgiyi görsel olarak almaktan yana olan Trump kısa metin ve grafikleri tercih ediyor. Trump’a verilen istihbarat brifingi notlarını görmeyen David Priess, Trump’ın seçim kampanyası sırasında ve 2016’daki geçiş sürecinde uzun metinlerini okumayı sevmediğini, madde madde metinleri tercih ettiğini söylediğine dikkat çekiyor.

“Trump’ın istihbarat brifinginde muhtemelen tablolar, grafikler yer alıyor. Herkesin dalga geçtiği gibi karikatür kitabı gibi değil. Ama daha görsel bir brifing” diyor.

Trump’ın her zaman okumadığı yazılı brifingi genellikle bir istihbarat yetkilisinin verdiği sözlü brifing izliyor. Bu sözlü brifinglerin Ekim ayında en az bir kez kesintiye uğradığı belirtiliyor.

David Priess, kesintinin sebebini ya da sözlü brifinglerin yeniden başlayıp-başlamadığını bilmediğini ancak Trump’ın seçim kampanyasının yoğun olduğu bir dönemde bu brifinglerin kesintiye uğradığını ifade ediyor.