ABD Başkanlarının Nükleer Silah Yetkisi Tartışılıyor

ABD’de nükleer savaş emri verme ya da olası bir nükleer saldırı karşısında misilleme yapma konusunda “tek imza yetkisi” başkana ait. Ancak Demokrat Başkan Joe Biden’ın kendi partisinden Kongre üyeleri bu tek taraflı yetkinin kaldırılması çabasında.

Temsilciler Meclisi’nin 31 Demokrat üyesi, ortak kaleme aldıkları bir mektupta, sözkonusu yetkiyi bir kişiye vermenin “ciddi riskler taşıdığını” savundu. Mektupta, “Geçmişte bazı başkanların farklı ülkeleri nükleer silah saldırısıyla tehdit ederek ya da benzer yaklaşımlarda bulunarak diğer Amerikalı yetkilileri endişeye soktuğu durumlar oldu” denildi.

Temsilciler Meclisi’nide California eyaletini temsil eden Jimmy Panetta ve Ted Lieu’nun öncülüğünde hazırlanan mektupta Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil yönetimdeki tüm liderlere bu yetkiyle ilgili yasanın gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Jimmy Panetta, “Diğer milletvekilileri ve ben ülkemizin nükleer silahlarla ilgili yetki yapısının açık bir şekilde gözden geçirilmesini istiyoruz. Ulusal güvenliğimizi riske sokmak yerine daha da güçlendirmek için nasıl daha güvenli bir nükleer silah yetki sistemi oluşturulabileceğinin belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.