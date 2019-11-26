ABD Başkanlarının Şükran Günü Geleneği: Hindi Affı

Başkan Donald Trump Şükran Günü’nde ABD’de uzun süredir yerine getirilen gelenek gereği iki hindiyi Beyaz Saray’da yapılan törenle affetti. Bread (Ekmek) ve Butter (Tereyağ) adlı iki hindi, emeklilik günlerini Virginia Politeknik Enstitüsü’ndeki Gobblers Rest adlı çiftlikte geçirecek.

Kuzey Carolina’dan başkent Washington’a getirilen iki hindi Beyaz Saray’daki af töreninden önce, Willard Otel’inde dinlendi. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, “Ekmek” adlı hindinin en sevdiği spor basketbol. “Tereyağ” adlı hindi de en çok tatlı patates kızartması yemekten hoşlanıyor.

NPR’ın hindi affetme geleneğine ilişkin kapsamlı haberine göre aslında bu geleneğin arkasında “hindi lobisi” var. İnternet sitesi EatTurkey.org olan Ulusal Hindi Federasyonu bu etkinliğin sponsoru. 1947’den itibaren Big Turkey adlı kuruluş başkanlara hindi gönderme geleneğinde devreye girmiş.

Ancak Beyaz Saray Tarihi Derneği’nin verdiği bilgiye göre, 1873 yılından itibaren “Hindilerin Kralı” adıyla bilinen Rhose Island’lı Harold Vose’un Beyaz Saray’a gayriresmi olarak hindi gönderdiği belirtiliyor.