ABD Başkanlarının Yemin Törenlerinden İlginç Ayrıntılar

Joe Biden Kongre binasındaki törenle ABD'nin 46'ıncı başkanı olacak. İlk başkan George Washington'dan bu yana, tüm ABD başkanları görevlerine yemin ederek başlıyor. İşte 1789'dan bu güne yemin törenlerine ait ilginç ayrıntılar: En kısa konuşma George Washington'a ait ​ 1789- ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın yemin törenine sadece Kongre üyeleri katılmıştı. 1789- İlk başkanlık yemin töreni Washington’da değil, New York’ta yapıldı. George Washington başkanlık yeminini, Wall Street üzerindeki Federal Hall binasının balkonunda, göreve başladıktan iki ay sonra etti. 1793- ABD’nin ilk başkanı George Washington, yemin törenlerinin en kısa konuşmasını, Philadelphia’da, ikinci yemin töreninde sadece 135 kelimelik bir konuşmayla yaptı. Jefferson törene evinden yürüyerek gitti 1801- Thomas Jefferson başkanlık yeminini Washington’da eden ilk başkan. Jefferson törene, Washington’daki evinden yürüyerek gitti ve yine yürüyerek evine döndü. 1801-Thomas Jefferson'ın başkanlık yemini konuşması gazetede yayınlanmıştı.

İlk Başkanlık Balosu'na James Madison ev sahipliği yaptı 1809- ABD’nin dördüncü başkanı James Madison, ilk Başkanlık Balosu’na eşi Dolley ile birlikte Washington’daki Long’s Otel’de ev sahipliği yaptı. Balonun biletleri 4 dolara satıldı. 1817- James Monroe, halka hitaben yemin töreni konuşması yapan ilk başkandı. ​ En uzun konuşan ama en kısa süre başkanlık yapan William Henry Harrison 1841- ABD’nin dokuzuncu başkanı William Henry Harrison, en uzun yemin töreni konuşması rekorunun sahibi. Harrison yaklaşık iki saat süren, 8.445 kelimelik bir konuşma yaptı. Ancak konuşma sırasında ceket ve şapka giymeyi reddetmişti. Yağmur altın yaptığı konuşma sonrası hasta düştü ve başkanlık görevine başladıktan 32 gün sonra hayatını kaybetti. 1845- Mors Alfabesi'nin mucidi Samuel Morse, James Polk'un yemin töreniyle ilgili haberi elektrikli telgraf üzerinden vermişti. ​ 1897- William McKinley, yemin töreni film kamerasıyla görüntülenen ilk başkandı. En genç başkan Theodore Roosevelt 1901- Theodore Roosevelt, 26’ıncı başkan William McKinley’nin suikast sonucu öldürülmesi sonrasında, yemin ederek 42 yaşında ABD’nin en genç başkanı oldu.

John F. Kennedy ise, 43 yaşında ABD’nin seçilmiş en genç başkanı. 1925- Calvin Coolidge, yemin töreni radyodan ulusal çapta canlı yayınlanan ilk başkandı. 1929- Herbert Hoover, yemin töreni sesli haber olarak kaydedilen ilk başkandı. 1937- Başkan Franklin D. Roosevelt’in Başkan Yardımcısı John Nance Garner, bir başkanla aynı platformda yemin ederek görevine başlayan ilk başkan yardımcısı. Franklin D. Roosevelt en uzun süre başkanlık yapan kişi 1945- Franklin D. Roosevelt yemin ederek dört kez başkanlık yapan tek kişi. Roosevelt’in son yemin töreni, İkinci Dünya Savaşı yürürlükte olan tasarruf önlemleri nedeniyle Beyaz Saray’ın güney cephesindeki sütunlu balkonunda yapıldı. Roosevelt, törenden 82 gün sonra yaşamını yitirdi. Roosevelt 1933-1945 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı. 1949- Harry S. Truman, yemin töreni televizyonda yayınlanan ilk başkandı. 1961- John F. Kennedy, yemin töreni televizyonda ilk kez renkli olarak yayınlanan ilk başkandı. 1965- Lyndon B. Johnson'ın yemin töreni için ilk kez Kongre'de basın locası kurulmuştu.