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"ABD Başkanlık Hesabı 20 Ocak'ta Biden'a Devredilecek"

22.11.2020 00:11 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, ABD başkanının kullandığı @POTUS adlı resmi hesabın kontrolunun 20 Ocak’ta Joe Biden’a aktarılacağını açıkladı.

Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, ABD başkanının kullandığı @POTUS adlı resmi hesabın kontrolunun 20 Ocak’ta Joe Biden’a aktarılacağını açıkladı.

İngilizce’de “ABD Başkanı” ifadesinin kısaltmasıyla kullanılan @POTUS isimli hesap her iki platformda da başkanların kullanımı için ayrılmış durumda. Başkan Donald Trump görevi süresinde daha çok Twitter’daki @realDonald Trump hesabıyla Facebook’taki @DonaldTrump adlı sayfayı kullanmayı tercih etti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Twitter yetkilileri seçilmiş başkan Joe Biden ve Beyaz Saray’daki ilgili yetkililere bu hesaplarla ilgili bilgileri başkanlık görevinin resmi olarak devir tarihi olan 20 Ocak’ta vereceklerini bildirdi.

Reuters’a konuşan Twitter yetkilileri bu sürecin daha önce de olduğu gibi Ulusal Arşiv ve Kayıt biriminin yakın takibi altında ilerlediğini belirtti.

Facebook’tan yapılan açıklamada da, “2017 yılında Facebook ve Instagram hesaplarının sorunsuz bir şekilde devredilmasi için hem Obama yönetimi hem de dönemin yeni başkanı Trump’ın ekibiyle birlikte çalıştık. Bu yıl da aynısını yapmayı planlıyoruz” denildi.

Politico gazetesinin haberine göreyse Twitter’daki @POTUS hesabının el değiştirmesi için Trump ekibiyle Biden ekibi arasında herhangi bir bilgi paylaşımı olması gerekmiyor.

3 Kasım’da yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre başkanlık yarışını önde bitiren Demokrat Joe Biden, Trump’ın seçimde usulsüzlük olduğu yönündeki iddia ve davalarıyla karşılaşmaya devam ediyor.

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