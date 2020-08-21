ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü

3 Kasım'da düzenlenecek olan ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, partisinin kongresinde rakibi Donald Trump'ın "Amerika'yı örten karanlığının fazlasıyla uzadığını" söyledi.

77 yaşındaki eski başkan yardımcısı, seçim anketlerinde rakibi 74 yaşındaki Cumhuriyetçi başkan Trump'ın önünde görünüyor.

Biden: Işığın yanında olacağım

Doğup büyüdüğü Delaware, Wilmington'daki, salgın önlemleri nedeniyle hemen hemen boş bir kongre salonuna konuşan Biden "Şu anda ve buradan size söz veriyorum: Eğer bana güvenip başkan seçerseniz, en iyi yanlarımızı öne çıkaracağım, en kötü yanlarımızı değil. Işığın yanında olacağım, karanlığın değil" dedi.

"Halk olarak biraraya gelme zamanımız geldi. Şu bilinsin ki, birlikte Amerika'daki bu karanlık mevsime son verebiliriz. Korkunun yerine umudu, kurgunun yerine gerçekleri, ayrıcalıkların yerine adaleti seçeceğiz" diye sürdürdü.

Kasım ayındaki seçimlerde "karakterin oylanacağını" söyleyen Biden "Daha öfkeli, daha az umutlu, daha bölünmüş, gölgeli ve kuşkularla dolu bir yolu seçebiliriz. Ya da farklı bir tercih yaparak yaralarımızı sarma, iyiye doğru değişme ve birliği, umut ve ışık yolunu seçmeyi deneyebiliriz" diye konuştu.