ABD Başkanlık seçimi öncesi Demokratlar birbirine girdi

ABD’de gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimler öncesi, Demokratlar adına başkanlık yarışına katılmaya aday 9 siyasetçi, televizyondaki tartışma programında birbirine girdi. Adaylar arası kutuplaşma dikkat çekerken, 8 aday birlikte eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’e yüklendi.

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesi Demokratlar, Donald Trump’ın karşısına çıkartacakları adayı belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan televizyon tartışmalarının ikinci raundu dün gerçekleştirilirken, 9 Demokrat aday program boyunca birbirine yüklendi ve sık sık söz dalaşına girdi. Eski Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris’in önderlik ettiği diğer 7 aday, uzun süre boyunca eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yardımcılığını yürüten Joe Biden’e yüklendi. Tüm rakiplerin çeşitli konularda saldırmayı tercih ettiği eski başkan yardımcısı, program süresince hiç destek bulamayarak yalnız kaldı.

“Bana zorluk çıkarma evlat"

Tartışma başlamadan birkaç dakika önce 76 yaşındaki eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in açık kalan mikrofonundan, 54 yaşındaki Senatör Harris’e yönelik sarf ettiği "Bana zorluk çıkarma evlat" sözleri geceye damga vurdu.

Tartışma programının ilk raundunda Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, Obama tarafından getirilen sağlık yasasını gündeme getirmişti, ikinci rauntta ise adaylar adeta iki kutba ayrılırken aşırı sol eğilimli adaylar belirgin değişiklikler yapılması çağrısı yaptı. Ilımlı demokratlar ise, ’aşırıcıların’ Trump’ın Demokratları ‘aşırılar’ olarak nitelendirme stratejisine oynadıklarını öne sürdü.