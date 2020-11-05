ABD Başkanlık seçiminde son durum! Joe Biden ABD'nin yeni başkanı mı olacak?

Tüm dünyanın takip etitği ABD başkanlık seçimlerine kıran kırana yarış devam ediyor. Demokratların başkan adayı Joe Biden, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde galibiyetleri takiben seçimi kazanacağı tahmininde bulundu. Rakibi ABD Başkanı Donald Trump ise kazanma ihtimalini azalmasının ardından seçim sonuçları hakkında bir dizi dava açtı ve oyların yeniden sayılmasını istedi.

ZAFER İÇİN 270 DELEGE GEREKİYOR

ABD'de hangi adayın başkan seçileceğini eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu'ndaki temsilcileri belirliyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu'ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli.

BIDEN KAZANMAYA ÇOK YAKIN

Biden Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazanmasının ardından 270 oy sayısına oldukça yaklaştı.

TRUMP YARGIYA GİDİYOR

Geçen seçimlerde bu iki eyaleti kazanmış olan Trump'ın ise yeniden seçilmesi için seçenekleri azaldı. Trump dün sayım devam ettiği sırada seçimleri kazandığını söylemiş, Demokratları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçlamış ve sonuçları yargıya taşıyacağını ifade etmişti.

BIDEN: KAZANAN BİZLER OLACAĞIZ

Biden gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkanlığı almak için greken 270 delege sayısına ulaşmak için yeterli eyaleti

kazandıımız açık... Ancak burada kazandığımızı ilan etmiyorum, oy sayımı tamamlandğında kazananın bizler olacağını ifade ediyorum" dedi.