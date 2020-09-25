ABD Başkanlık Seçimleri: 6 grafikle Trump döneminde Amerikan ekonomisi

ABD Başkanı Donal Trump, koronavirüs salgını öncesindeki dönemde, Amerikan ekonomi**si**nin kendisinin yönetiminde tarihinin en iyi performansını sergilediğini iddia ediyor. Peki veriler ne diyor? BBC Reality Check ekibi araştırdı.

İddia: Başkan Trump, koronavirüs salgını öncesi, en büyük ve iyi ABD ekonomisini inşa ettiğini söylüyor.

Trump, tarihi ekonomik büyümeler kaydettiğini, işsizliği rekor derecelere düşürdüğünü, milyonlarca Amerikalıyı yoksulluktan kurtardığını ve yeniden seçilirse bunu tekrar yapacağını iddia ediyor.

Reality Check**'in hükmü**: Salgın öncesi ekonominin iyi bir performans gösterdiği doğru. Bu trend Obama yönetimi döneminde başlayan eğilimin devamıydı, ancak ekonominin daha iyi olduğu dönemler de oldu.

ABD ekonomisi, şu ana dek kayıtlara geçen en büyük ekonomik daralma ve 80 yıldan bu yanaki en büyük işsizlik oranlarıyla karşı karşıya.

ABD ekonomisini 6 grafikle inceledik.

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki ilk üç yılında ortalama % 2,5 oranında ekonomik büyüme yakaladı.

Obama yönetiminin ilk üç yılında da benzer oranda (% 2,3) bir ekonomik büyüme vardı ve 2014 ortasındaki ekonomik büyüme (%5,5) çok daha iyiydi.