ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi

ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerindeki "hile" iddialarına yönelik soruşturmalarda federal savcıların da görev almasına onay verdi. Başkan Donald Trump'ın henüz kanıt göstermediği "seçim hilesi" iddialarının ardından Barr'ın attığı bu adım, hem Demokrat Parti'den hem de bazı Adalet Bakanlığı yetkililerinden tepki çekti. Barr'ın attığı adıma tepki olarak Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili görevinden istifa etti. Demokrat Partililer ise Barr'ı, Trump'ın iddialarının gölgesinde hareket etmekle suçladı. 3 Kasım seçimlerinin sonuçları, oy sayımlarının uzun sürmesi nedeniyle günler içerisinde netleşti. Seçimi kazandığı ilan edilen Demokrat aday Joe Biden'ın ekibi, sonuçların federal düzeyde resmen kabul edilmesinin gecikmesiyle ilgili yargı yoluna gideceklerini bildirdi. Seçimler sonrasında seçilmiş başkanı tanıyıp geçiş sürecini başlatmakla görevli Genel Hizmet Yönetimi (General Services Administration) adlı kurum henüz Biden'ın seçildiğini ilan etmiş değil.

Trump tarafından atanmış olan kurum yöneticisi Emily Murphy'nin henüz bu ilanı yapacağı konusunda bir belirti yok ve bu yapılana kadar Biden'ın ekibi hükümet fonlarını kullanamadığı gibi atama yapacağı federal kurumlarla resmen iletişime de geçemiyor. Adalet Bakanı William Barr, federal savcıların dahil olabileceği soruşturmaların "inandırıcı görünen" iddialarla ilgili olacağını savundu. Normalde söz konusu soruşturmalar eyaletlerin bünyesinde gerçekleştiriliyordu ancak Barr bunun "değişmez bir kural olmadığını" ifade etti. Seçimlerle ilgili asıl sorumluluğun eyaletlerde olduğunu kabul eden Barr, buna rağmen "Amerikan halkının seçim sürecine ve hükümetlerine yönelik eksiksiz güven duymalarını sağlayacak bir federal seçimi garanti etmekten" Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu vurguluyor. Öte yandan Donald Trump, Joe Biden'ın seçim galibiyetini kabul etmeyi reddediyor ve henüz kanıt sunmadığı seçim hilelerini özellikle Twitter üzerinden gündeme getirmeye devam ediyor. Trump ekibinin hukuki çabaları, son düzlükte Biden'a geçen Pennsylvania eyaletinde yoğunlaşıyor.