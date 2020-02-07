ABD Başkanlık Seçimleri - Demokrat Parti Ulusal Komitesi, Iowa'da ön seçim sonuçlarının gözden geçirilmesini istedi

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen ve Demokratlar'ın bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adayının belirlenmesi için önemli olan seçimlerde halen tam olarak bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Demokrat Parti'nin üyeleri Iowa eyaletinde 3 Şubat'ta bir araya gelerek başkan adayları arasından favorilerini belirlemek amacıyla düzenlenen seçime katıldı.

Iowa'da başlayan yarış, ABD'nin 50 eyaletinde daha düzenlenecek ve böylece yaz aylarında Demokratlar'dan kimin başkan adayı olacağı belirlenecek.

Cumhuriyetçiler de 3 Şubat'ta düzenlenen parti toplantısına katıldı; ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ağırlığı yüksek olan aday olması ve Demokratlar'ın seçim sürecinin daha karmaşık olması nedeniyle dikkatler daha çok Demokrat Parti'nin Iowa toplantısına verilmişti.

Ancak günlerdir süren sayım sürecinin ardından halen yarışı kimin kazandığı tam olarak belirlenemedi.

Her ne kadar Demokrat Parti'nin Iowa komitesi kıran kırana geçen yarışta Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg'i kazanan olarak ilan etse de diğer dişli rakip Vermont Senatörü Bernie Sanders de yarışı kazandığını ilan etti.