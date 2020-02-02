HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD başkanlık seçimleri: Demokrat Parti'de adayı belirleyecek ön seçim süreci başlıyor

ABD başkanlık seçimleri: Demokrat Parti'de adayı belirleyecek ön seçim süreci başlıyor

02.02.2020 20:23 | Son Güncelleme

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibini belirlemek üzere Demokrat Parti'de ön seçim süreci yarın Iowa eyaletinde başlıyor. Ön seçim süreci Haziran ayında sona erecek ancak adayın Mart ayında netleşmesi bekleniyor.

ABD başkanlık seçimleri: Demokrat Parti'de adayı belirleyecek ön seçim süreci başlıyor

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibini belirlemek üzere Demokrat Parti'de ön seçim süreci yarın Iowa eyaletinde başlıyor.

Demokrat Parti'de başkan adaylığı için 12 isim yarışıyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Iowa'daki ön seçim yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kafa kafaya gittiğini gösteriyor.

Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin Belediye Başkanı Pete Buttigieg üçüncü, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren dördüncü ve Minnesota Senatörü Amy Kloubcher de beşinci sırada yer alıyor.

Demokrat Parti'de yarın başlayacak olan ön seçim süreci, Haziran ayında sona erecek.

Ancak aday olacak ismin Mart ortasında belli olması bekleniyor.

Iowa'daki seçim neden önemli?

Iowa, adaylıkların belirlenme sürecindeki ilk ön seçimin yapıldığı yer.

Bu nedenle, buradaki seçimi kazanan isim de adaylık yarışında yeni bir ivme kazanmış oluyor.

2008'de Barack Obama, Iowa'daki ön seçimi kazanarak, Hillary Clinton karşısında ciddi bir adaya dönüşmüştü.

Bununla birlikte, Iowa demografik yapısı nedeniyle ABD'nin genelini yansıtan bir eyalet değil.

Her ne kadar kazanan aday, rakiplerine göre bir adım öne çıkmış olsa da, adaylık yarışını kazanacağı anlamına gelmiyor.

Cumhuriyetçi Parti'de 2000 senesinden bu yana Iowa'da ön sçeimi kazanan isim, adaylığı kazanmayı başaramadı

Iowa'da ön seçim nasıl yapılıyor?

Ön seçimler, iki farklı türde yapılıyor.

Bunlardan ilki, eyalet düzeyinde yapılan parti toplantıları ("caucus"). Iowa'da da ön seçim parti toplantısı şeklinde düzenleniyor.

Bu yılki ön seçimler, Iowa'nın ardından Nevada, North Dakota ve Wyoming'de de parti toplantısı şeklinde yapılacak.

Burada herhangi bir oy kullanılmıyor. Katılımcılar toplantıların yapıldığı alanlarda destekledikleri adaya ayrılan bölgeye geçip burada duruyor ve yapılan sayım sonucu hangi adayın daha çok destek aldığına karar veriliyor.

Bu yöntem, özellikle destekçilerini organize ve mobilize etmeyi başaran adaylar için avantajlı olarak değerlendiriliyor.

Iowa'dan sonra nerede seçim olacak?

Iowa'nın ardından ikinci ön seçim, 11 Şubat Salı günü New Hampshire'de yapılacak.

Ancak, Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesinde en kritik tarih 3 Mart.

"Süper Salı" olarak adlandırılan bu günde, 16 eyalette seçim yapılıyor.

Süper Salı yapılan seçimler sonucunda, adaylığı kazanabilmek için gereken 1991 delegenin üçte biri belli oluyor.

Son ön seçim ise Haziran ayında Puerto Rico'da yapılacak.

Ön seçimlerin ardından yeterli delege sayısına ulaşan aday, 13-16 Temmuz'da Milwaukee kentinde yapılacak olan kurultayda resmen partinin adayı olarak ilan ediliyor.

Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralıKilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Koronavirüs paniği! Yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

KKTC Bakanlar Kurulu, 5 şehidin mezarının açılmasına karar verdi

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 şehidin mezarı açılacak

Japon askeri Orta Doğu’ya gidiyor

Japon askeri Orta Doğu’ya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.