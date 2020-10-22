ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler?

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları ve mali teşvik paketiyle ilgili görüşmelerin akıbeti beklenirken, ABD Doları da uluslararası piyasalarda değer kaybediyor.

Piyasa uzmanları, ABD'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa'da koronavirüs salgınının devam etmesi ve vaka sayılarındaki artışın sürmesinin yarattığı kaygıların da yatırım pozisyonu almayı zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

ABD Doları'nın altı büyük para birimine karşı değerini ölçen endeks, bu hafta içerisinde son bir ayın en düşük düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesi de bir ayın en yükseğini gördü.

Reuters haber ajansına konuşan uluslararası finansal hizmetler şirketi StoneX'in küresel piyasalar stratejisi Yousef Abbasi, dolardaki zayıflığın uzun vadede sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Abbasi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan mali teşvik düzenlemesiyle ilgili görüşmelerin tıkandığını ve piyasanın da dikkatini artık seçimlere odaklamaya başladığını belirtti.

Abbasi, "Teşvik paketiyle ilgili en iyimser senaryo, seçimlerden 'mavi dalganın' çıkması. (Demokrat Parti adayı Joe) Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanması ve Senato'nun Demokratlara geçmesi. Bu durumda bir anda 2021 için 4-5 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıklanabilir ve Biden'ın altyapı ile yeşil enerji alanlarındaki planları da hayata geçirilebilir" dedi.