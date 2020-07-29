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ABD Başkanlık Seçimleri: Joe Biden ırk eşitliği için milyarlarca dolar harcamayı vadetti

29.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde siyahların ve diğer etnik azınlıkların ekonomik eşitsizliğini gidermek için milyarlarca dolar harcayacağını söyledi.

ABD Başkanlık Seçimleri: Joe Biden ırk eşitliği için milyarlarca dolar harcamayı vadetti

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması halinde siyahların ve diğer etnik azınlıkların ekonomik eşitsizliğini gidermek için milyarlarca dolar harcayacağını söyledi.

Joe Biden Wilmington'da yaptığı konuşmada; siyah, Latin Amerikalı ve Amerikan yerlilerine iş dünyasında daha fazla olanak sağlama sözü verdi.

Biden, Başkan Donald Trump'ı da "ırkçılığı körüklemek" ve "halkı koronavirüs salgınından koruyamamakla" suçladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, kamuoyu yoklamalarında açık farkla önde görünüyor.

Biden, başkan yardımcısı olarak seçeceği kişiyi "Ağustos'un ilk haftasında" belirleyeceğini söyledi. Bu göreve bir kadın aday seçeceğini ise daha önce açıklamıştı.

Biden, "Bu seçim sadece Donald Trump'a karşı oy kullanmakla ilgili değil. Bu kriz anında halkın mücadelelerini anlamak ve onların cesaret ve sorunları aşma arzusuna layık bir gelecek inşa etmekle ilgili" dedi.

Biden'ı destekleyen eski başkan Barack Obama ise Trump'ı "kutuplaştırıcı politika" ile suçladı.

Barack Obama, "Bu, ülkeyi bölmeye çalışmaktır. Ama çok şükür Amerikan halkı bunu kabul etmiyor" diye konuştu.

Obama, "Halkın yüzde 77'sinin Siyah Hayatlar Değerlidir diyeceği aklınıza gelir miydi? Çünkü olanları görüyorlar ve ırka dayalı bölünmeye rağbet etmiyorlar. (Trump'ın) başından beri yaptığı budur" dedi.

Biden, küçük işletmeleri desteklemek üzere 150 milyar dolar harcama yapacağını söyledi.

Trump, Biden'ın güçlü görünmesini sağlıyor

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Nick Bryant

Seçimler genellikle devamlılık ile değişim arasında bir tercih üzerine kuruludur. Biden ise seçmene her ikisini birden sunuyor.

Ülkenin yanlış bir yöne girdiğini düşünen 10 Amerikalıdan 8'i için yön değiştirme sözü veren Biden, kendisini değişim adayı olarak sunabilir.

Ama geleneksel bir başkan gibi görev yapma, Cumhuriyetçi veya Demokrat başkanların on yıllar boyunca uyduğu normlara geri dönme vaadiyle de devamlılığı temsil ediyor. Yani Trump ile kırılan zinciri tamir etmiş oluyor.

Gelmiş geçmiş başkanlar arasında en fazla 'kazadan' kurtulan Trump'ı göz ardı etmek akılsızlık olur.

Ancak son 4 yıldaki yaraların izleri birikti, koronavirüs salgınında ise Trump kendi kendisini yaraladı. Bazı destekçileri bile onun boş övünmelerinden, gerçekleri çarpıtmasından ve hakaretlerinden bıkmış durumda.

ABD'deki bu seçimler Covid seçimleri olacak. Trump'ın zayıflıkları Joe Biden'ı güçlü gösteriyor artık.

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