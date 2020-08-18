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ABD Başkanlık Seçimleri: Michelle Obama Demokrat Parti Kurultayı'na mesaj gönderdi, 'Trump, ülkemiz için yanlış başkan' dedi

18.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

ABD'de eski First Lady Michelle Obama, Joe Biden'ın başkan adaylığının resmen açıklanacağı Demokrat Parti Kurultayı'na mesaj gönderdi. Obama, Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanlık Seçimleri: Michelle Obama Demokrat Parti Kurultayı'na mesaj gönderdi, 'Trump, ülkemiz için yanlış başkan' dedi

ABD'de eski First Lady Michelle Obama, Joe Biden'ın başkan adaylığının resmen açıklanacağı Demokrat Parti Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi. Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Obama, "Donald Trump, ülkemiz için yanlış başkan" dedi.

Michelle Obama, Kurultay'ın ilk gecesinin kapanışında yayımlanan mesajda, "Bu işi sahtekârlıklarla sürdüremezsin. Ekonomimiz başkanımızın uzun süre görmezden geldiği virüs nedeniyle darmadağın. Siyahların yaşamının değerli olduğu gibi basit bir gerçeği dile getirmek bile, ülkemizin en üst makamında alayla karşılanıyor" diye konuştu.

Obama sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman biraz liderlik, avuntu ve istikrar görüntüsü için Beyaz Saray'a baksak; kaos, bölünme ve tam bir empati yoksunluğu görüyoruz" diye konuştu.

'Boyundan büyük bir işe kalkıştı'

"Son dört yılı Amerikalı çocuklara açıklamanın zor olduğunu" da vurgulayan eski First Lady, "Liderlerimizin vatandaşlarını devlet düşmanı olarak yaftaladığını, bir yandan da meşale taşıyan beyazların üstünlüğünü savunanları cesaretlendirdiğini görüyorlar" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Dehşetle, çocukların ailelerinden kopartıldığını ve kafeslere atıldığını, barışçıl göstericilere karşı plastik mermiler ve gözyaşartıcı gaz kullanıldığını dehşetle izliyorlar. Donald Trump bu ülke için yanlış başkan. Bu işi yapabildiğini göstermek için gerekenden çok daha fazla zamanı vardı ama boyundan büyük bir işe kalkıştığı net. Olmasına ihtiyaç duyduğumuz kişi olamıyor. Durum bu."

Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris

Michelle Obama, Joe Biden için ise "çok düzgün bir adam" ifadelerini kullandı.

Obama, Biden'ın, eşi Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı dönemini övdü.

Michelle Obama, "Hayatımız buna bağlıymış gibi Joe Biden'a oy vermeliyiz" dedi.

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