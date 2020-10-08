ABD Başkanlık Seçimleri: Mike Pence-Kamala Harris münazarasında öne çıkan 5 başlık

ABD'de başkan yardımcısı adaylarının münazarası Beyaz Saray yarışında genelde çok büyük bir değişiklik yaratmıyor. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris ve halen bu görevi sürdüren Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı Adayı Mike Pence'in Çarşamba günkü canlı televizyon tartışması da farksız değildi.

Her iki adayın da 90 dakika boyunca hem güçlü oldukları hem de tökezledikleri anlar oldu. Ama hafızalarda kalacak olan çok belirgin argümanlar çıkmadı.

Münazaranın çok belirleyici bir sonuca ulaşamaması anketlerde önde çıkan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve partisi için iyi bir haber.

Geçen haftadan farklı bir ton

Geçen hafta düzenlenen başkanlık münazarasından akıllarda kalan adayların tavırları ve tonları oldu. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump sürekli olarak söz kesti, Biden öfke ataklarında "Çeneni kapatacak mısın?" dedi.

Her iki başkan adayının da organik cam korumalarıyla mesafeyle münazaraya başlarken akıllarında şüphesiz geçen haftaki tartışma vardı.

Pence'in kendine özgü sakin ve metodolojik tarzı, Trump'ın önceki saldırgan tavrına tezattı. Arada söz kestiği oldu ama Kamala Harris hazırlıklıydı.