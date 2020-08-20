ABD Başkanlık Seçimleri: Posta hizmetleri ile ilgili tartışmalar sonuçları etkiler mi?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık, Temsilciler Meclisi ve bazı eyaletlerdeki Senato seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle rekor sayıda seçmenin oyunu posta yoluyla kullanması bekleniyor. Ancak Başkan Donald Trump'ın ABD Posta Hizmetleri'nin başına Mayıs ayında yaptığı atama ve sonrasında planlanan değişiklikler, Demokratlar tarafından seçimin "sabote edilmesine yönelik girişimler" olarak nitelendiriliyor. Trump ve Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, bu değişikliklerin ABD Posta Hizmetleri'nin içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan çıkması için kritik önem taşıdığını söylüyor. Başlayan tartışmanın ardından ABD Posta Hizmetleri'nin dağıtım faaliyetlerinde gecikmeye neden olabileceği düşünülen değişiklikler askıya alındı. Bu karar, başlayan tartışmayı durdurmaya yetmedi. Demokrat Partili yetkililer, seçim döneminde posta hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için Kongre'ye yasal düzenleme sunmayı planlıyor. ABD Posta Hizmetleri etrafında devam eden tartışmalar nasıl başladı ve seçimleri etkileme olasılığı nedir?

Tartışma yaratan değişiklikler neler? Tartışmaların başlangıcını Trump'ın Mayıs ayında Louis DeJoy'u ABD Posta Hizmetleri Başkanı olarak ataması oluşturuyor. Louis DeJoy, kurum kökenli olmayan ilk genel müdür ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin bağışçıları arasında yer alıyor. DeJoy'un atanmasının ardından kurumun koronavirüs salgını nedeniyle karşı karşıya olduğu mali krizi aşması amacıyla bir dizi değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı. Bu değişiklikler arasında bazı posta kutularının kaldırılması, dağıtım takviminin seyrekleştirilmesi ve posta ayırma merkezlerinin sayısının azaltılması yer alıyor. Ayrıca bazı posta ayrıştırma makinelerinin de rutin bakım gerekçesiyle devre dışı bırakılması öngörülüyor. Tüm bu değişiklikler, seçimlerin yaklaştığı bir dönemde posta hizmetlerinde aksamaya neden olabileceği ve bunun da postayla oy kullananların sayısının rekor kırmasının beklendiği bir dönemde sonuçları etkileyebileceği yönünde değerlendirmelerin yapılmasına yol açtı. Tartışmaların alevlenmesinin ardından DeJoy, Salı akşamı yaptığı açıklamayla, yapılan değişiklerin seçim sonrasına ertelendiğini söyledi.

DeJoy, "Seçimde posta yoluyla kullanılan oyların etkileneceğine dair bir izlenim yaratmamak için bu girişimleri seçimler tamamlanana kadar erteliyorum" dedi. Açıklamaya nasıl tepkiler geldi? Başkan Trump, değişikliklerin askıya alınması kararında herhangi bir rol oynamadığını, kararın tamamen DeJoy tarafından verildiğini söyledi. Demokrat Parti yetkilileri ise hangi değişikliklerin askıya alındığının net bir şekilde söylenmesi gerektiğini belirterek, bu açıklamayı "yetersiz" olarak nitelendirdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, postayla kullanılan oyların güvenliğinin artırılmasını hedefleyen yasal düzenlemeyi Kongre'ye sunacaklarını belirtti. Pelosi, "Bu karar, genel müdürün planladığı değişikliklerin bazılarını kapsıyor, şu ana kadar verilmiş olan hasarı gidermiyor ve tek başına seçmenlerin başkan tarafından oy kullanma haklarının kısıtlanmasını engellemeye yetmiyor" dedi. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlarda. Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer de DeJoy'dan hangi değişikliklerin askıya alındığını yazılı bir şekilde bildirmesini istedi.