ABD Başkanlık Seçimleri: Son tartışmada hangi konuda, kim öne çıktı?

Sessize alma tuşunun lafı bile yetti. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden arasındaki seçim öncesi yapılan son tartışma programı ilkine kıyasla çok daha sakin geçti.

Adaylar bu kez birbirlerinin sözünü kesmeden diğerinin konuşmasına izin verdi. Üslup daha saygılıydı. Saldırıya geçtiklerinde bile sakin ve temkinli bir tutum takındılar.

Hırçın geçen ilk tartışmada Trump, sürekli olarak rakibinin sözünü kesmiş ve yapılan kamuoyu yoklamaları da bunun seçmen tarafından çok da hoş karşılanmadığına işaret etmişti. Son tartışmada ise Trump'ın çok net bir şekilde üslubunu yumuşattığı ve böylece çok daha etkili bir münazaracı haline geldiği görüldü.

Bu kez seçmenin aklında tartışmanın kaotikliği değil, gerçekten adayların söyledikleri ve anlattıkları kalmış olabilir.

Bir kez daha Biden kendisine yönelik hücumlara karşı büyük oranda ayakta kalmayı başardı. Cumhuriyetçilerin sık sık yaşı ve akli durumunu gündeme getirirken kullandığı potları kırmadı ve kekelemedi.

Trump kanadı, Biden'ın tartışmanın son anlarında riskli bir hareketle ortaya attığı petrole dayanan ekonominin "dönüşümü" çağrısını kendi lehlerine kullanmaya çalışacak. Ancak hibrit araçların ve enerji verimliliği yüksek evlerin olduğu bir dönemde, petrol şirketleri dahi benzer bir üslup takınmaya başladı. Bu nedenle bu strateji, Amerikan halkında Cumhuriyetçilerin sandığı kadar büyük bir etki yaratmayabilir.