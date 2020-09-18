HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Başkanlık Seçimleri: Sonuçlar ne zaman belli olacak?

ABD Başkanlık Seçimleri: Sonuçlar ne zaman belli olacak?

18.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Amerikalılar 20 yıl önce seçim gününün ertesinde bir sonbahar sabahına uyandıklarında, ülkeyi bundan sonra kimin yöneteceği henüz belli olmamıştı. 3 Kasım'da yapılacak seçimler sonrası yeniden aynı tabloyla karşılaşabiliriz.

ABD Başkanlık Seçimleri: Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Amerikalılar bundan 20 yıl önce seçim gününün ertesinde bir sonbahar sabahına uyandıklarında, ülkeyi bundan sonra kimin yöneteceği henüz belli olmamıştı.

Ülke nefesini tutmuş beklerken, başkan adayları Al Gore'un mu yoksa George W. Bush'un mu seçimleri kazandığını belirlemek 36 gün sürdü.

Bu, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerinde yeniden meydana gelebilir.

Peki neden?

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki pek çok seçmen sandıklara giderek oy kullanmaktan çekiniyor çünkü genellikle saatlerce sırada beklemek gerekiyor.

Bu nedenle milyonlarca seçmen posta yoluyla oy kullanıyor ve oyların hepsini saymak günler ya da haftalar alabilir.

Seçim akşamı genellikle ne oluyor?

Oy verme işlemi farklı eyaletlerde farklı saatlerde son buluyor.

İlk sandıklar ülkenin Doğu Yakası'nda yerel saatle 19.00'da kapanıyor ve buradaki oylar sayılmaya başlandıktan sonra tablo ortaya çıkmaya başlıyor.

ABD başkanları ulusal çapta aldıkları oy sayılarına göre seçilmiyor. ABD Başkanı'nı "Seçici Kurul" belirliyor. Bir adayın başkanlık koltuğuna oturabilmesi için 538 delegeli Seçici Kurul'daki oyların en az 270'ini alması gerekiyor.

"Seçici Kurul"a ise her eyalet büyüklüğüne göre belli sayıda delege gönderiyor. Bir eyalette seçimi kazanan parti, o eyaletin Seçici Kurul'a göndereceği tüm delegeleri belirlemeye hak kazanıyor. Bu nedenle seçim kampanyaları, 270 delegeyi garanti edecek eyaletleri kazanmaya odaklanıyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1305842551258308612

Seçim gecesi oy kullanma yerlerinden ayrılan seçmenlerle yapılan anketler sonucunda çıkış anketleri oluşturuluyor. Bunlar nihai seçim sonuçları değil, tahminleri veriyor.

Ülke genelindeki çıkış anketlerinin neticesinde kaybedeceği belli olan başkan adayı daha önceden hazırlanmış konuşmasını yapıyor.

2016'da Wisconsin eyaletini kazanmasıyla Seçici Kurul'daki oyların 270'ini alacağının anlaşılmasının ardından yerel saatle 02.30'da Donald Trump'ın seçimleri kazandığı ilan edildi.

İlerleyen gün ve haftalarda sandıklar açıldıkça Demokratların oy sayıları arttı ve Hillary Clinton'ın ülke çapında daha fazla oy aldığı ancak eyaletleri kaybettiği için başkanlık koltuğuna oturamadığı anlaşıldı.

Posta yoluyla oy kullanma oranında artış

Seçim günü oy merkezlerinin önünde saatlerce sırada beklemek Amerikalıların alışılagelmiş oy kullanma biçimiydi ancak son yıllarda posta yoluyla oy kullanmak da popüler hale geldi.

Daha önceleri posta yoluyla oy kullanılabilmesi için yurt dışında görevde bulunan bir asker olmak gibi belli koşulların oluşması gerekiyordu. Ancak artık eyaletlerin çoğunda posta yoluyla oy kullanmaya izin veriliyor.

2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanmak isteyen seçmen sayısı beklenmedik bir şekilde arttı.

80 milyon oyun posta yoluyla kullanılması bekleniyor. Bu, 2016 yılındaki seçimlerde bu yolla kullanılan oyun iki katı.

Şu anki endişenin nedeni, posta yoluyla kullanılan oyların seçim sonuçlarında bir gecikme yaratma ihtimali.

ABD seçim

Bu korku sadece posta yoluyla kullanılan oy sayısının çokluğundan kaynaklanmıyor. Bu aynı zamanda ABD Posta Servisi'nin bu kadar büyük bir rol üstlendiği dönemde finansal kesintiler yaşamasından da kaynaklanıyor.

Posta Servisi'nin oy pusulasını seçmenlere gönderdikten sonra bunları eyaletlerin belirlediği son teslim tarihinden önce seçim merkezlerine ulaştırması gerekiyor.

Her eyalet seçim kurallarını kendisi belirliyor. Bazı eyaletler seçim gününü oy pusulalarının teslimatı için son gün olarak belirlerken, örneğin California haftalar sonra ellerine ulaşsa bile postane mührü seçim günü tarihli olduğu müddetçe oyları geçerli sayıyor.

Ülkenin Doğu Yakası'nda oyların sayılması bu nedenle hep daha uzun sürüyor.

Posta yoluyla oy kullanmanın seçim sonuçlarını geciktirmesinin nedenlerinden biri de, her oyun altındaki imzanın kayıt belgesindeki imza ile uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesi.

Florida gibi bazı eyaletler imzaları doğrulama gibi prosedürleri seçim gününden önce başlatırken, çoğu eyalet ve Washington DC sandıklar kapanana kadar bu işlemlere başlamıyor.

Posta yoluyla kullanılacak oyların iki katına çıkacağı düşünüldüğünde bu durum seçim sonuçlarının açıklanması uzatabilir.

Sandık gözlemcileri nasıl bir rol oynayabilir?

Bu yıl süreci uzatacak etkenlerden biri, sandıklarda alınan ek güvenlik önlemleri olabilir.

Sandık gözlemcileri tarafından geçerliliği sorgulanan oy pusulaları kenara koyuluyor ve yeniden sayılmadan ya da iptal edilmeden önce bir kez daha gözden geçiriliyor.

Sandık gözlemcileri demokratik sürecin bir parçası ancak uzmanlar seçim kampanyasını yürütenlerin sonucu geciktirerek zaman kazanmak için bu kişileri manipüle edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bütün bu değişiklikler, ihtilafların yargıya taşınmasına neden olabilir. 2020'de şimdiye kadar 190'dan fazla dava açıldı. Bunlar posta yoluyla oy kullanılması için gereken kimlik doğrulamasından Covid-19 nedeniyle oy kullanmanın başlayacağı gündeki değişikliklere kadar farklı nedenlerle açıldı.

California Üniversitesi'nden hukuk profesörü Richard Hasen'a göre, 2020 ABD tarihinin en ihtilaflı seçimi olma yolunda ilerliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: YasaklanabilirSalda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Kızını cinsel ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekmişti! İğrenç anne ve sevgilisiyle ilgili yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
Bakan Akar'dan Macron'a sert sözler! 'Hayal gören Macron'un kendisi'
'Hayal gören Macron'un kendisi'
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
Emrah Serbes hakkında flaş karar! 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes hakkında flaş karar!
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.