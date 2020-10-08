ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit kaybı' dedi

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun, Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki ikinci tartışmanın sanal ortamda yapılacağını açıklaması üzerine Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddetti.

Trump'ın Beyaz Saray'da koronavirüs tedavisine devam etmesinin sanal formata geçme kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Trump, rakibini "korumak" üzere alınan sanal tartışmada zamanını boşa harcamayacağını söyledi.

Doktoru, Trump'ın son 24 saattir herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediğini söylemişti.

İkinci tartışma 15 Ekim'de

90 dakika sürecek tartışma, Miami'deki Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Adayların farklı yerlerden video konferans bağlantısıyla tartışmaya katılacağı bir format oluşturulduğu belirtildi.

Eğer tartışma bu formatta yapılırsa, bölge halkı dinleyici olarak katılabilecek ve adaylara soru soracak. Moderatör de Miami'de olacak.

Komisyon, "tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini korumak için" bu kararın alındığını açıkladı.

Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra, Biden ile Miami'de sahnede tartışmayı dört gözle beklediğini belirterek "çok iyi olacak" demişti.