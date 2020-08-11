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ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Biden'ın kadın başkan yardımcısı adayı tercihi için 'Erkeklere hakaret olarak görülebilir' dedi

11.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadın siyasetçiyi seçecek olmasını bazı erkeklerin "hakaret olarak görebileceklerini" söyledi. ABD'de daha önce yalnızca iki kez kadın bir siyasetçi başkan yardımcısı adayı gösterilmişti.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Biden'ın kadın başkan yardımcısı adayı tercihi için 'Erkeklere hakaret olarak görülebilir' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadın siyasetçiyi seçecek olmasını bazı erkeklerin "hakaret olarak görebileceklerini" söyledi

Trump, Fox Sports Radyosu'na yaptığı açıklamada Biden için, "Kendisini belli bir grubun içine hapsetti. Bazıları, erkeklerin bunu (kadın başkan yardımcısı adayı tercihini) hakaret kabul edeceklerini söyleyebilir. Bazıları da bunun doğru olduğunu söyleyebilir" dedi.

Joe Biden, Mart ayında yaptığı açıklamada ülkedeki çeşitliliği yansıtacak bir yönetim oluşturmak istediğini söylemiş ve başkan yardımcısı adayının bir kadın siyasetçi olacağını duyurmuştu. Biden'ın başkan yardımcısı adayını bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adaylığı için en çok adı geçen kişiler Senatör Kamala Harris ve eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice.

ABD'de daha önce yalnızca iki kez kadın bir siyasetçi başkan yardımcısı adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Parti, 2008'de Sarah Palin'i; Demokrat Parti de 1984'te Geraldine Ferraro'yu başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi. İki isim de seçilemedi.

ABD'de şimdiye kadar hiçbir kadın başkanlık yarışını kazanamadı.

'İnsanlar başkan yardımcısına oy vermiyor'

Öte yandan Trump Fox Sports Radyosu'na yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de övdü ama başkan yardımcılığı konumunu da şu sözlerle küçümsedi:

"İnsanlar başkan yardımcısına oy vermiyor, gerçekten oyu yardımcıya vermiyorlar. Başkan yardımcısı olarak bir George Washington'u koyun. Ya da ölüyü diriltip Abraham Lincoln'u seçelim. İnsanlar başkan yardımcısı için oy kullanmıyor gibi görünüyor."

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