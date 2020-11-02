ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi

Michigan'da eyaletteki araç üretiminin arttığını vurgulayan Trump, North Carolina, Georgia, Florida ve Iowa'da ise ekonomik büyümeden, sınır güvenliğinden ve mahkemelerde daha fazla muhafazakar yargıç görevlendirilmesinden bahsetti.

77 yaşındaki Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden kamuoyu araştırmalarında ülke genelinde önde giderken 74 yaşındaki Donald Trump, seçimin çekişmeli geçmesi beklenen beş eyaleti ziyaret etti.

Bazıları 13 Kasım'a kadar oy kabul eden eyaletlerde adayların birbirine yakın oy alması durumunda kazananı öğrenmek için postayla gelecek oyları beklemek gerekebilir.

ABD'de altı eyalet, 3 Kasım'dan sonra postayla gelecek oyları kabul ediyor. Bunlar Pennsylvania, Iowa, Minnesota, Nevada, North Carolina ve Ohio.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31 küçülmüş, üçüncü çeyrekte yüzde 33 büyüyerek rekor kırmıştı.

Başkan Trump seçimin "pandemiyi sonlandıracak güvenli bir aşı" ile "ölümcül Biden sokağa çıkma yasağı" arasında yapılacağını öne sürdü.

Biden'dan ücretsiz koronavirüs testi vaadi

Joe Biden ise ülke genelinde bir filyasyon programı başlatma, her eyalette en az 10 test merkezi kurma ve herkese ücretsiz koronavirüs testi sağlama vaatlerinde bulunuyor.

Biden ayrıca iklim değişikliğine karşı imzalanan ve Trump'ın geri çekildiği Paris Anlaşması'na yeniden imza atacağını söylüyor.

ABD'de seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu almak, seçimi kazanmak için yeterli olmayabiliyor.

ABD Başkanı, her eyaletin nüfuslarına oranla temsilci gönderdiği Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Neredeyse tüm eyaletler, tüm seçici kurul üyelerini eyalette en çok oyu alan adaya göre belirliyor. Bu yüzden oy oranının yakın olduğu eyaletlerde seçici kurula kimin gönderileceğini belirlemek için postayla gelecek oyları beklemek gerekebilir.

ABD'de sandıkların kapanmasının ardından bir gün içinde kazananın belirlenemediği seçimler nadir de olsa yaşanıyor.