ABD Başkanlık Seçimlerinde Florida Neden Önemli?

Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden ABD’nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde güçlü bir seçim kampanyası yürüttü. Amerika’nın en büyük kararsız eyaleti olan ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı Florida, adaylardan birinin başkan olması için alması gereken 270 delege oyunun 29’una sahip. ABD’de son altı seçimde Florida eyaletini alan aday başkanlık koltuğuna oturdu. Florida’ya yaşayan Joani Stein’ın bahçesinden Joe Biden tabelası çalınınca komşusu Rick ona yeni bir tabela yapmış. Joe Biden’a destek veren Stein, Donald Trump’ın adını bile ağzına almaktan kaçınıyor: “Geri dönüşüm yapıyorum. Dünya için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Joe Biden ve Kamala Harris ile aynı değerleri paylaşıyorum. Seçimlerde bir kez daha yarışan diğer adayla değerlerimizse taban tabana zıt.” 71 yaşındaki Stein, eyaletin tercihinde söz sahibi olan 4.2 milyonluk yaşlı nüfusunun bir parçası. Erken oy verme uygulamasından yararlanarak Başkan Trump’a oy veren Arjantinli göçmen Graciela Law da onlardan biri.

Law, “Yalnızca her Amerikan vatandaşı konusunda kaygıları olan birine değil aynı zamanda nasıl lider olunacağını ve başkan olmayı bilen birisine ihtiyacımız var. Kapınız açıksa evinizin içini koruyamazsınız. Herkes girer,” şeklinde konuşuyor. Graciela Law, Trump’ın seçmen tabanında da destek gören sert göçmen politikalarına gönderme yapıyor. Florida seçmeninin tercihi başkanlık seçimlerinde önemli olacak. 1992 yılında başkan seçilen Bill Clinton’dan bu yana hiçbir başkan Florida’ya almadan başkan olamadı. Son 20 yıldır, iki siyasi partinin başkan adayları arasında bu eyalette yalnızca birkaç puan fark oldu. Her seferinde Florida eyaletini kazanan aday başkan seçildi. Her dört kişiden birinin Latin kökenli olduğu Florida’da siyasi reklam kampanyaları hem İngilizce hem de İspanyolca yayınlanıyor. Trump rakibi Joe Biden’ı sosyalist bir gündem benimsemekle suçluyor. Puerto Rico’lu Heriberto Sanchez ise bu suçlamayı reddediyor. Heriberto Sanchez, “Venezuelalı ve Kübalı seçmenlerin oyunu almaya çalışmak için, halkı bu ülkelerin liderlerinin yaptığı gibi komünizme sürükleyecek bir sosyalist gibi göstererek propaganda yapıyorlar. Oysa durum tam tersi. Daha merkezci bir aday olamazdı,” diyor.