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ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler var: Anketler ne diyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimlerinde yarış devam ediyor. Başkan Donald Trump ve Demokrat adayı Joe Biden arasında devam eden yarışta anketlerdeki son verilere göre, Demokrat aday Biden, Başkan Trump'ın 10 puan önünde.

ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler var: Anketler ne diyor?

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşecek tarihi olarak nitelendirilen ABD Başkanlık Seçimine sayılı günler kaldı.

BBC tarafından yapılan son ankette de Demokrat aday Biden'ın Başkan Trump'ın 10 puan önünde olduğu belirtildi. 3 Kasım Salı günü gerçekleşecek 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Ankete katılanların yüzde 52'si Demokrat aday Biden'ın, yüzde 42'si ise Başkan Trump'ın kazanacağını düşündüklerini belirtti.

KRİTİK EYALETLER ÖNEMLİ

ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında gidip geldikleri için salıncak olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

ABD'de başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette, 2020 seçimlerinde oyun belirleyici en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

Ankette, Pennsylvania'da Biden'ın yüzde 49.2 oranında desteklendiği, Trump'ın ise yüzde 44.8 oranında desteklendiği belirtiliyor.

Yarışın en başa baş gittiği salıncak eyaletlerin başında ise Kuzey Carolina geliyor. Trump'ın zaman zaman öne geçtiği eyalette son verilere göre Biden, yaklaşık 3 puan farkla önde.

EN ÇOK OYU ALAN KAZANMIYOR

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.


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