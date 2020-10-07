ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk’ün davasında ‘koronavirüs’ mazereti

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk’ün yargılandığı dava, avukatlarını korona virüs dolayısıyla mazeret dilekçesi sunması nedeniyle ertelendi.

ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sevim Cantürk’ün avukatı eşinin korona virüs olması nedeniyle karantinada olduğunu belirterek mazeret dilekçesi sundu.

Mazeret dilekçesinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.

