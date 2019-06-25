ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik alanında görevli olan Cantürk, casusluk iddiası ile yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun irtibat görevlisi Metin Topuz'un sözlerinin iddianamede yer alması hakkında da konuştu. Topuz ile işyerinde kavga etmiş olduğu için "Aleyhine bir ithamda bulunduğunu" öne süren Cantürk, Topuz ile arkadaş olmadığını ifade etti.

Mahkeme, diğer sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza verme şeklindeki adli kontrol kararlarının ise kaldırılmasına hükmetti. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi.

Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk de haklarındaki suçlamaları reddettiler.

Mahkeme, casusluk suçlamasıyla yargılanan Metin Topuz'un tanık olarak dinlenmesine ve duruşmanın 2 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Nazmi Mete Cantürk, Ocak 2018'den beri ev hapsinde tutuluyordu.

Maslahatgüzar'dan açıklama

Duruşma sonunda ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier basın mensuplarına açıklama yaptı. Hovenier, "Kendisine yüklenen suçlamaların herhangi bir delilini görmediğimizi ifade etmek isterim. Bir de sadece bu süreç değil tabii ki, bütün devam eden yargı süreçleriyle ilgili olarak çabuk, şeffaf ve adil çözüm konusundaki arzumuzu tekrar dile getirmek isterim" diye konuştu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları Nazmi Mete Cantürk ve Metin Topuz hakkındaki suçlamalar, Ankara ile Washington arasında sıkıntı yaratan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi sırasında yapmayı planladıkları ikili görüşmeden kısa bir süre önce Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılması dikkat çekti.

DHA/JD,GA

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