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ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı

25.06.2019 18:05 | Son Güncelleme

Gülen cemaati üyesi olduğu iddiası ile yargılanan ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı

Mahkeme, Cantürk’e adli kontrol şartı getirdi."Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme sağlık durumu gerekçesiyle Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemek" şeklindeki ev hapsi yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk'e haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza verme şartı getirdi.

Mahkeme, diğer sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza verme şeklindeki adli kontrol kararlarının ise kaldırılmasına hükmetti. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi.

Cantürk beraatini talep etti

Duruşmada savunmasını yapan Nazmi Mete Cantürk, "FETÖ'ye üye olduğum iddiasını tamamen reddediyorum" diyerek, beraatini talep etti.

İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik alanında görevli olan Cantürk, casusluk iddiası ile yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun irtibat görevlisi Metin Topuz'un sözlerinin iddianamede yer alması hakkında da konuştu. Topuz ile işyerinde kavga etmiş olduğu için "Aleyhine bir ithamda bulunduğunu" öne süren Cantürk, Topuz ile arkadaş olmadığını ifade etti.

Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk de haklarındaki suçlamaları reddettiler.

Mahkeme, casusluk suçlamasıyla yargılanan Metin Topuz'un tanık olarak dinlenmesine ve duruşmanın 2 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

Nazmi Mete Cantürk, Ocak 2018'den beri ev hapsinde tutuluyordu.

Maslahatgüzar'dan açıklama

Duruşma sonunda ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier basın mensuplarına açıklama yaptı. Hovenier, "Kendisine yüklenen suçlamaların herhangi bir delilini görmediğimizi ifade etmek isterim. Bir de sadece bu süreç değil tabii ki, bütün devam eden yargı süreçleriyle ilgili olarak çabuk, şeffaf ve adil çözüm konusundaki arzumuzu tekrar dile getirmek isterim" diye konuştu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları Nazmi Mete Cantürk ve Metin Topuz hakkındaki suçlamalar, Ankara ile Washington arasında sıkıntı yaratan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi sırasında yapmayı planladıkları ikili görüşmeden kısa bir süre önce Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılması dikkat çekti.

DHA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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