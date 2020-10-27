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  4. ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün davasında karar açıklandı

ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün davasında karar açıklandı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk’ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı ve eşinin ise ‘delil yetersizliğinden’ beraatına hükmetti.

ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızları Kevser İrem Cantürk’ün davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Nazmi Mete Cantürk sadece görevini yaptığını söyleyerek, “Böyle bir suçla karşınızda olmak beni derinden yaraladı. Zaman gazetesine hiç bir dönem abone olmadım. Annem ile kayınpederim Zaman okuruydu. Onların kredi kartı olmadığı için ödemeleri benim kredi kartımdan yapılmıştır. Kimsenin talimatı ile Bank Asya’da hesap açtırmadım, para yatırmadım. 2001’de evimle ilgili elektrik su gibi faturaları ödemek için kullandığım otomatik ödeme talimatı verdiğim bir hesabım vardı. Bank Asya’da otomatik ödemede sorun yaşayınca otomatik ödeme talimatımı başka bir bankaya taşıdım. Bank Asya’daki işlemlerim rutin bankacılık işlemleridir. Suç teşkil edecek herhangi bir hareketim yoktur” dedi.

Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk de suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk’ün ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk’ün ‘delil yetersizliğinden’ beraatına hükmetti.

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