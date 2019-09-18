ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz davasında ara karar verildi

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklunun halinin devamına karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD Büyükelçiliği yetkilileri ve sanık Topuz’un ailesi izleyici olarak yer aldı.

“Tercüman olarak refakat ettim”

Duruşmada savunma yapan sanık Metin Topuz, “ABD başkanlarının ziyaretinde ve üst düzey yetkililerin planlama aşamasında, güvenliğin sağlanmasında görevlendirilen amirlerime tercüman olarak refakat ettim. Tercümanlık görevlerime baktığımda uyuşturucuyla ilgisi olmayan birimlerle irtibatım olduğu yönünde savcılık iddialarının doğru olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.