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ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ- Can EROK İSTANBUL DHA - ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği açıklamaları,  ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ- Can EROK İSTANBUL DHA - ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği açıklamaları, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.
ABD'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen 'Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları' adlı grup, ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen açıklamalarını protesto etti. Filistin bayrakları ve dövizleri ile ABD Konsolosluğu önüne gelen eylemciler, "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti ve Emperyalist ve Siyonist Planı 100 Yıllık Direniş Bozacak" yazılı pankart açtı.
Grup adına basın açıklaması yapan Kutlu Dane ,"ABD emperyalizminin başı Donald Trump, bir süredir beklenen 'Yüzyılın Anlaşması' adlı planı dün kamuoyu ile paylaştı. 180 sayfalık bu paçavra Filistinlilerin geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarından vazgeçmesi karşılığında kendilerine bir miktar para öneriyor. Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'ni İsrail'e veriyor. Kudüs'ü tek parça halinde siyonistlerin başkenti ilan ediyor. Bunun adı zillettir. Bunun adı işgaldir, katliamdır. Buna yanıtımız Filistin halkıyla daha fazla dayanışma, Türkiye'nin İsrail ile her türlü ilişkilerinin kesilmesi için mücadele, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım ve boykot olmalıdır" dedi.
Eylem nedeniyle polis ekipleri konsolosluk önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

(FOTOĞRAF)

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