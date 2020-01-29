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ABD Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 02:13 | Son Güncelleme

 ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail  meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde  toplanan  Anadolu Gençlik Derneği üyeleri protesto eylemi gerçekleştirdi.  ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail  meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saat, 23:00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Oğuzcan YAZAR-Murat Deliklitaş/İstanbul,(DHA) ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri protesto eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saat, 23:00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Protestoya, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de katıldı. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Trump'ın yaptığı açıklamanın yeni bir dengesizliği olduğunu belirterek, "Biz bu gece burada, ABD Büyükelçiliğinin önünde, Filistin halkını yalnız bırakmamak için, Kudüs'e sahip çıkmak için, Türkiye'nin ve tüm dünyanın olup biten haksızlığa dikkatini çekmek için toplandık" dedi.

"KÜSTAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU"
Genç, Trump'ın yeni bir dengesizliğe daha imza attığını belirterek, "ABD'nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı Trump, bu akşam, Türkiye saatiyle 20:00'da sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair küstah açıklamalarda bulundu. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamaz. Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek barış değil savaş sebebidir" diye konuştu.

"BARIŞ'IN İKİ ŞARTI VAR"
Trump'ın planının barış çabası değil, işgali meşrulaştırma çabası olduğunu belirten Genç, barışın iki şartı olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada barışın iki şartı var. Birincisi ABD'nin mutlaka evine dönmesidir. İkincisi ise İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır" dedi.

"TRUMP'IN PLANINI KABUL ETMİYORUZ"
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de bir konuşma yaptı. Zuhri konuşmasında bu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'de müslümanlar ortaya çıkarak, sokaklara çıkarak, bu ilan etmiş olduğu planı kabul etmiyoruz demiştir. sevgili kardeşlerim bugün sizin burada oluşunuz, dışarıya çıkışınız ve kendi Medine'nizi, kendi şehrinizi savunmak için Mescid-İ Aksa'yı Kudüs'ü savunmak için dışarıya çıktınız. İnşallah oradaki zulmün bitişi olacaktır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dua okuyan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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