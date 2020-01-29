ABD Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi 

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Oğuzcan YAZAR-Murat Deliklitaş/İstanbul,(DHA) ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri protesto eylemi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saat, 23:00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Protestoya, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de katıldı. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Trump'ın yaptığı açıklamanın yeni bir dengesizliği olduğunu belirterek, "Biz bu gece burada, ABD Büyükelçiliğinin önünde, Filistin halkını yalnız bırakmamak için, Kudüs'e sahip çıkmak için, Türkiye'nin ve tüm dünyanın olup biten haksızlığa dikkatini çekmek için toplandık" dedi.

"KÜSTAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU"

Genç, Trump'ın yeni bir dengesizliğe daha imza attığını belirterek, "ABD'nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı Trump, bu akşam, Türkiye saatiyle 20:00'da sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair küstah açıklamalarda bulundu. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamaz. Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek barış değil savaş sebebidir" diye konuştu.