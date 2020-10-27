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ABD Başkonsolosluk Çalışanına 5 Yıl Hapis Cezası

27.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Nazmi Mete Cantürk, Fethullah Gülen yapılanmasına yardım suçlamasıyla, 5 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi ve kızı ise beraat etti

ABD Başkonsolosluk Çalışanına 5 Yıl Hapis Cezası

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, Türkiye’nin 2016 darbe girişimini düzenlemekten sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen yapılanmasına yardım suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Başkonsoloslukta güvenlik görevlisi olarak hizmet veren Nazmi Mete Cantürk, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 5 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Cantürk’ü tutuklamadı. Bu durum, temyiz süresince Cantürk’ün tutuksuz kalacağı anlamına geliyor.

Türkiye’deki ABD vatandaşları ve konsolosluk çalışanlarının davaları, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde sorun yaratan anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor. İkili ilişkiler son yıllarda özellikle Suriye politikasındaki farklılıklar ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle bozulmuştu.

İlişkilerin geleceğine yönelik kaygılar, Türkiye’nin kısa süre önce S-400 sistemini Karadeniz açıklarında test etmesinden sonra daha da derinleşti. Washington bu denemeye tepki gösterdi.

Duruşmaya, eşi ve kızıyla birlikte, tutuksuz sanık olarak katılan Cantürk, son savunmasında, Fethullah Gülen yapılanmasına dahil olduğu suçlamasını reddetti. Cantürk, konsolosluktaki görevinin yerel yetkililerle güvenlik konularını koordine etmeyi gerektirdiğini söyledi.

Cantürk ifadesinde, müdürün talimatları doğrultusunda görevi gereği görüşmesi gereken kişilerle görüştüğünü, bu makamlardaki kişilerin hükümet tarafından atanan devlet memurları olduğunu ve kendisinin bu kişilerin bir suça karıştığını bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Cantürk’ün savunması sırasında sesinin titrediği ve bir ara ağladığı görüldü.

“Terör örgütü”ne üye olmakla suçlanan eşi Sevim ve kızı İrem’in ise beraatine hükmedildi.

Türk hükümeti yetkilileri, Fethullah Gülen yapılanmasına mensup kişilerin polis, yargı, ordu ve diğer kurumlara sızdığını belirtiyor. Türkiye bu yapılanmayı “FETÖ” adıyla bir terör örgütü olarak görüyor. Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde yaşayan Gülen ise darbe girişiminde herhangi bir rolü olduğu iddiasını reddediyor.

Cantürk Türkiye’deki mahkemeler tarafından mahkum edilen üçüncü ABD konsolosluğu çalışanı oldu. Adana konsolosluğunda görev yapan Hamza Uluçay terörizm suçlamalarından 4,5 yıl, İstanbul konsolosluğunda görevli Metin Topuz da Gülen yapılanmasına yardım ettiği suçlamasıyla geçen Haziran ayında yaklaşık 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer bazı jeopolitik meselelere bu tür konuların da eklenmesi nedeniyle, son aylarda zaten rekor derecelerde değer kaybeden Türk lirasında yeni keskin düşüşler görüldü.

Mahkemenin kararından sonra da Türk lirasının dolar karşısındaki değeri daha da geriledikten sonra biraz toparlandı, bir ara TL/dolar kuru 8,180’dan 8,1975’e çıktı.

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